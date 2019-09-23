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Джонсон закликав укласти нову ядерну угоду з Іраном

Новини » В світі    23.09.2019 - 21:29
Джонсон закликав укласти нову ядерну угоду з Іраном
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Джонсон закликав укласти нову угоду незважаючи на розбіжності між Тегераном і Вашингтоном

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що настав час укласти нову ядерну угоду з Іраном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Джонсона, нова угода, щодо ядерної програми Ірану, необхідно укласти, незважаючи на наявні розбіжності між Тегераном і Вашингтоном.

"Якими б не були заперечення проти старого ядерного угоди з Іраном, прийшов час рухатися вперед і укласти нову угоду", - повідомив Джонсон під час візиту до Нью-Йорка на Генасамблею ООН.

Раніше Борис Джонсон заявив, що Великобританія визнала Іран відповідальним за атаку на нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії. За словами Джонсона, Великобританія розгляне можливість участі у військових зусиллях США, спрямованих на зміцнення оборони саудівського королівства.

Нагадаємо, в середині вересня

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