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Президент Ірану відреагував на нові санкції з боку США

Новини » Політика    23.09.2019 - 16:31
Президент Ірану відреагував на нові санкції з боку США
Фото: президент Ірану Хасан Рухани (reuters)

Рухани назвав нові санкції від США "відчаєм"

Президент Ірану Хасан Рухани заявив, що нові санкції з боку США, згідно з яким у чорний список потрапив Центральний банк, показують, що максимальний тиск Америки провалилося. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Рухани, той факт, що США вніс повторно Центральний банк в санкційний список, свідчить про повному розпачі.

"Американці санкціонують установи, які вже були в "чорному списку". Це свідчить про повному розпачі Америки і показує, що її "максимальний тиск" провалилося", - заявив президент Ірану.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 20 вересня США ввели нові санкції проти Ірану після атаки на нафтопереробний завод в Саудівській Аравії. Як повідомив президент США Дональд Трамп у чорний список потрапили іранський Центральний банк і Фонд національного розвитку, а також компанію Etemad Tejarate Pars.

Також повідомлялося, що Іран на Генеральній асамблеї ООН представить регіональний мирний план щодо забезпечення безпеки в Перській затоці. За словами Рухани, також Тегеран планує представити до кінця року план дій, який допоможе у співпраці з іншими державами забезпечити безпеку в Перській і Оманській затоках, а також в Ормузькій протоці.

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