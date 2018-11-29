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Трамп скасував зустрічі з Ердоганом і президентом Південної Кореї

Новини » Політика    29.11.2018 - 20:56
Трамп скасував зустрічі з Ердоганом і президентом Південної Кореї
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Замість цього Трамп має намір "неформально" поспілкуватися з главами держав цих двох країн на саміті

Президент США Дональд Трамп скасував офіційні переговори з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом і південнокорейським президентом Мун Чже Іном на саміті G20. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press з посиланням на Білий дім.

Проте наголошується, що замість цього Трамп має намір "неформально" поспілкуватися з главами держав цих двох країн на саміті. Про причини такого рішення не повідомляється.

Додамо, що сьогодні Трамп скасував зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним через ситуацію у Керченській протоці. Трамп зазначив, що оскільки українські моряки і кораблі, захоплені Росією, не були звільнені, він вирішив скасувати зустріч з Путіним.

Пізніше президент України Петро Порошенко відреагував на рішення президента США Дональда Трампа скасувати зустріч з президентом Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 листопада Росія атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки, в результаті чого були захоплені три українські судна і 24 моряки. Через таких дій РФ в 10 областях України строком на 30 днів введено військове положення. Крім того, президент України Петро Порошенко заявляв про загрозу повномасштабної війни з РФ.

 

 

У Білому домі розповіли про обставини скасування зустрічі Трампа і Путіна Трамп вважає, що саміт G20 "дуже хорошим часом" для зустрічі з Путіним
Новини України Дональд ТрампРеджеп Тайіп ЕрдоганМун Чже Інсаміт G20
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