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Порошенко отреагировал на решение Трампа отменить встречу с Путиным

Новости » Политика    29.11.2018 - 20:28
Порошенко отреагировал на решение Трампа отменить встречу с Путиным
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко назвал президента США великим лидером

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Порошенко.

"Вот как действуют великие руководители!", - написал Порошенко.

Порошенко отреагировал на решение Трампа отменить встречу с ПутинымТрамп отменил встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за ситуации в Керченском проливе.

"Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украину из России, я решил, что было бы лучше, если бы все заинтересованные стороны отменили мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением ожидаю значимой встречи, как только эта ситуация будет решена", - написал он.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что действующие санкции Европейского союза против России следует применять более строго.

Кроме того, отметим, что Волкер считает, что нападение на украинские корабли у Керченского пролива в Азовском море 25 ноября показывает, что Россия намерена взять под единоличный контроль доступ к украинским портам.

 

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