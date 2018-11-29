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Трамп отменил встречи с Эрдоганом и президентом Южной Кореи

Новости » Политика    29.11.2018 - 20:56
Трамп отменил встречи с Эрдоганом и президентом Южной Кореи
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Вместо этого Трамп намерен "неформально" пообщаться с главами государств этих двух стран на саммите

Президент США Дональд Трамп отменил официальные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином на саммите G20. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press со ссылкой на Белый дом.

Однако отмечается, что вместо этого Трамп намерен "неформально" пообщаться с главами государств этих двух стран на саммите. О причинах такого решения не сообщается.

Добавим, что сегодня Трамп отменил встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за ситуации в Керченском проливе. Трамп отметил, что поскольку украинские моряки и корабли, захваченные Россией, не были освобождены, он решил отменить встречу с Путиным.

Позже президент Украины Петр Порошенко отреагировал на решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом России.

Как писало РБК-Украина, 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива, в результате чего были захвачены три украинских судна и 24 моряка. Из-за таких действий РФ в 10 областях Украина сроком на 30 дней введено военное положение. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявлял об угрозе полномасштабной войны с РФ.

 

 

В Белом доме рассказали об обстоятельствах отмены встречи Трампа и Путина Трамп считает саммит G20 "очень хорошим временем" для встречи с Путиным
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