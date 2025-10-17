Трамп назвал состав делегации США для переговоров с Россией по войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах с Россией будут участвовать Джей Ди Вэнс, Марко Рубио и Стив Уиткофф.

По словам президента США, его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным должна состояться в течение двух недель.

"Достаточно быстро. Марко Рубио собирается встретиться со своим коллегой Лавровым. И они встретятся вскоре. Они собираются назначить время и место в ближайшее время. Возможно уже назначено", - сказал он.

Трамп отметил, что ему бывает "сложно проводить встречи", потому что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин "имеют плохие отношения".

"Мы можем делать что-то, где мы порознь, но на равных", - отметил он.