В Африке разгорается новый конфликт. Что происходит на границе ДР Конго и Руанды

Содержание

На выходных повстанцы из группировки М23 при поддержке армии Руанды вторглись в пригород Гомы, спровоцировав массовую панику и бегство населения. Интенсивные бои в окрестностях административного центра провинции Северное Киву с населением около миллиона человек возобновились в последние недели. "Движение 23 Марта" (или группировка М23) перешло в наступление после провала посреднических усилий под эгидой Анголы.



Фото: город Гома находится на восточной грание с Руандой (карта SkyNews)

Сегодня повстанцы вошли в центральную часть. Как пишет Reuters, не ясно, удерживают ли они контроль над всем городом. По словам местных жителей и чиновников, правительственная армия ДР Конго и миротворцы ООН все еще находятся в аэропорту.

"В городе неразбериха. Возле аэропорта мы видим солдат, но я еще не видел M23. Есть также случаи разграбления магазинов", - сообщил один очевидцев.

В районе аэропорта, в центре Гомы и ближе к границе с Руандой слышна беспорядочная стрельба. В социальных сетях появились неподтвержденные видео того, как местные жители разносят таможенный склад, а предположительно колонны хорошо вооруженных боевиков M23 двигаются по северным пригородам. В самой Гоме не осталось никакого командования, кроме полиции и солдат.

До этого в январе повстанцы взяли под контроль Минову, ключевой город на одном из основных маршрутов снабжения Гомы, и Саке, который был главной оборонительной позицией армии ДР Конго. В пятницу они застрелили военного губернатора Северного Киву, а в субботу дали правительственным войскам в Гоме 48 часов на сдачу.



#DRCongo : apocalyptic scenes in #Goma as hundreds of thousands of people are forced to flee, desperate to escape from the advancing #M23 and Rwandan forces.



Many of the people have been on the run for over 30 years at this point. pic.twitter.com/rYX1jhGXjZ