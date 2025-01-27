В Африке разгорается новый конфликт. Что происходит на границе ДР Конго и Руанды

Поддерживаемые Руандой конголезские повстанцы из движения M23 объявили о захвате крупного города Гома на востоке Демократической республики Конго. Сообщается о гибели международных миротворцев, сотни тысяч жителей покинули дома из-за опасений, что многолетний конфликт снова может разгореться в масштабную региональную войну.

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Что происходит на востоке ДР Конго и какова роль Руанды

На выходных повстанцы из группировки М23 при поддержке армии Руанды вторглись в пригород Гомы, спровоцировав массовую панику и бегство населения. Интенсивные бои в окрестностях административного центра провинции Северное Киву с населением около миллиона человек возобновились в последние недели. "Движение 23 Марта" (или группировка М23) перешло в наступление после провала посреднических усилий под эгидой Анголы.



Фото: город Гома находится на восточной грание с Руандой (карта SkyNews)

Сегодня повстанцы вошли в центральную часть. Как пишет Reuters, не ясно, удерживают ли они контроль над всем городом. По словам местных жителей и чиновников, правительственная армия ДР Конго и миротворцы ООН все еще находятся в аэропорту.

"В городе неразбериха. Возле аэропорта мы видим солдат, но я еще не видел M23. Есть также случаи разграбления магазинов", - сообщил один очевидцев.

В районе аэропорта, в центре Гомы и ближе к границе с Руандой слышна беспорядочная стрельба. В социальных сетях появились неподтвержденные видео того, как местные жители разносят таможенный склад, а предположительно колонны хорошо вооруженных боевиков M23 двигаются по северным пригородам. В самой Гоме не осталось никакого командования, кроме полиции и солдат.

До этого в январе повстанцы взяли под контроль Минову, ключевой город на одном из основных маршрутов снабжения Гомы, и Саке, который был главной оборонительной позицией армии ДР Конго. В пятницу они застрелили военного губернатора Северного Киву, а в субботу дали правительственным войскам в Гоме 48 часов на сдачу.



#DRCongo : apocalyptic scenes in #Goma as hundreds of thousands of people are forced to flee, desperate to escape from the advancing #M23 and Rwandan forces.



Many of the people have been on the run for over 30 years at this point. pic.twitter.com/rYX1jhGXjZ — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 26, 2025

Видео: тысячи людей покидают Гому из-за повстанцев М23

На вчерашнем Совбезе глава миротворческой миссии ООН Бинту Кейта заявила, что боевики наступают в условиях постоянного перемещения мирных жителей, которых используют в качестве живого щита. "Дороги заблокированы, М23 объявило воздушное пространство закрытым, мы оказались в ловушке", - отметила она.

Посол Руанды в ООН заявил, что нынешнее обострение можно было предотвратить, если бы правительство ДР Конго "продемонстрировало подлинную приверженность к миру". И призвал найти пути возвращения к дипломатическим процессам с привлечением других стран Африки. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил наступление M23 "при поддержке сил обороны Руанды" и потребовал от повстанцев немедленно прекратить враждебные действия и вывести свои войска.



Фото: вооруженные люди в Гоме - столице провинции Северное Киву (Getty Images)

Сегодня к 03:00 более сотни конголезских солдат сдали оружие уругвайским войскам миротворческой миссии. Утром сотрудники миссии и их семьи эвакуировались в Руанду, где их ждали 10 автобусов.

О захвате Гомы лидер M23 Корнель Нангу объявил за несколько минут до истечения ультиматума. Правительство пока не подтвердило потерю города. Сегодня Совбез ООН проведет очередное экстренное заседание. Также сообщается, что в столкновениях с повстанцами погибли 13 миротворцев из ЮАР и Уругвая.

Прямо сейчас продолжаются взаимные обстрелы между войсками ДР Конго и Руанды через общую границу возле Гомы.

Кто такие повстанцы М23 и краткая история конфликта

Восточные приграничные районы ДР Конго остаются очагом напряженности после двух последовательных региональных войн, ставших результатом геноцида народа тутси в Руанде.

"Движение 23 Марта" - является одной из примерно сотни вооруженных группировок, которые борются за контроль над Северным Киву. Она состоит преимущественно из представителей тутси и заявляет, что действует для защиты этой этнической группы.

Впервые движение сформировалось у границ Руанды в 2012 году. Его ядром стали около 300 военнослужащих тутси, которые дезертировали из правительственной армии ДР Конго. Свою борьбу повстанцы объясняли тем, что конголезские власти не исполняли соглашение от 23 марта 2009 года и притесняли тех, кто говорил на киньяруанде - официальном языке Руанды.

Лидеры М23 заявляли, что стремятся защитить конголезских тутси от вооруженных группировок хуту, в том числе состоящих из группировок, устроивших геноцид в Руанде в 1994 года, а затем сбежавших в соседнюю страну. Но есть мнение, что М23 также является сателлитом соседей ДР Конго, созданным для захвата богатых ресурсами территории. Согласно отчету ООН от 2012 года, Руанда и Уганда снабжали повстанцев и даже посылали им на помощь свои армии, чтобы помочь в захвате городов.



Фото: президент Руанды Поль Кагаме является выходцем из народа тутси и несмотр на очевидные факты отрицает поддержку повстанцев М23(wikimedia.org)

Осенью 2012-го движение М23 на 10 дней захватывало Гому. Но потерпело ряд поражений от правительственной армии, солдат миротворческой миссии и Бригады оперативного вмешательства ООН из военнослужащих Танзании, Малави и ЮАР. Спустя год около 1500 повстанцев сдались властям Уганды, с тех пор группировка в течение 8 лет почти не проявляла активности.

В июне 2021 года президент ДР Конго Феликс Чисекеди предоставил руандийской компании право на очистку золота, добываемого в его стране. Сделка вызвала раздражение со стороны властей Уганды, и ее солдаты с разрешения Чисекеди зашли в Северное Киву под предлогом преследования исламистов из Альянса демократических сил (АДС). Им также разрешили обеспечивать безопасность дорог в восточной части страны, что уже возмутило президента Руанды Поля Кагаме, который, к слову, является представителем народа тутси.

К этому периоду относится и возрождение М23. В ноябре 2021 года повстанцы заняла два поселения в Северном Киву, а к марту 2022-го - основную часть территории Рутшуру на границе с Угандой и Руандой. Ключевым двигателем кризиса считалось соперничество этих стран за контроль над ресурсами. В ДР Конго находятся крупнейшие в мире запасы кобальта, германия и тантала, а также значительные залежи угля, железа, меди, цинка, лития, золота, алмазов и нефти.

В феврале 2022 года Кагаме выступил с гневной 50-минутной речью, в которой заявил об угрозе нацбезопасности. Он указал на возможные связи исламистов с остатками руандийских военных преступников хуту, а также допустил размещение своих войск без одобрения Чисекеди.

Кагаме отрицал факт того, что Руанда вооружила группировку М23. Сами повстанцы утверждают, что якобы нашли оружие в шахтах, где оставили его при отступлении в 2013 году. Лидер Руанды подчеркивает, что все члены М23 являются конголезскими гражданами, а причина их восстания кроется во внутренних проблемах ДР Конго.

О деэскалации отношений между странами Кагаме и Чисекеди договорились на саммите в Анголе в июле 2022 года. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий, а также немедленный выход повстанцев с позиций армии ДР Конго. Однако движение M23 заявило, что не считает себя обязанным соблюдать дорожную карту.

Нынешнее обострение, вероятно, является продолжением борьбы за ресурсы. По данным экспертов ООН, Руанда направила до 4000 военных и предоставила значительную огневую мощь, включая ракеты и снайперы, для поддержки повстанцев. Официальный Кигали обвинил Киншасу в провоцировании боевых действий.

Как на новое обострение реагируют в мире

В связи с наступлением повстанцев МИД ДР Конго объявил о разрыве дипломатических отношений с Руандой. Последняя эвакуировала свой дипломатический корпус из Киншасы, но несмотря на очевидные факты отрицает поддержку М23. Хотя ранее признавала размещение войск и ракетных систем в восточной части соседней страны "ради собственной безопасности".

По оценкам агентства ООН по делам беженцев, только с начала 2025 года в Северном и Южном Киву около 400 тысяч человек вынужденно покинули свои дома. По этом сообщалось об ударах по лагерям переселенцев. В частности, на прошлой неделе были разрушены пять импровизированных убежищ и сильно пострадал один лагерь недалеко от Гомы.



Фото: сотни тысяч беженцев покинули дома из-за наступления повстанцев (Getty Images)

Накануне Совет безопасности ООН потребовал прекратить наступление. В пространном заявлении Руанду и ДР Конго призвали вернуться к переговорам для достижения мира и решения вопросов, связанных с присутствием руандийских войск в восточной части ДР Конго и поддержкой конголезцами повстанческих сил в Руанде.

В заявлении Совбеза осуждается "вопиющее пренебрежение суверенитетом и территориальной целостностью ДР Конго, включая несанкционированное присутствие внешних сил". Что это за внешние силы прямо не говорится, но требуется, чтобы они "немедленно ушли".

В первой реакции на кризис при новой администрации Дональда Трампа временный посол США при ООН Дороти Ши заявила, что Соединенные Штаты рассмотрят все инструменты, чтобы привлечь к ответственности всех, кто поддерживает вооруженный конфликт.

"Мы осуждаем боевые действия Руанды и M-23 в Гоме и нападение на Саке. Использование Руандой современного оружия и систем поставило под угрозу как миротворцев ООН, так и людей, которые спасаются от насилия", - добавила она.

Заместитель постпреда Великобритании в ООН Джеймс Кариуки заявил, что нападения на миротворцев могут быть квалифицированы как военные преступления, и в нынешней ситуации не может быть военного решения. По его словам, министр иностранных дел Дэвид Лэмми призвал руандийского президента к срочной деэскалации и возвращению за стол переговоров.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил солидарность с Демократической республикой Конго и осудил действия Руанды. "Бои должны прекратиться, а диалог возобновиться", - заявил он сегодня по прибытию на заседание Совета ЕС в Брюсселе.

При подготовке текста использовались публикации Reuters, Associated Press, CNN, Sky News и The Guardian.