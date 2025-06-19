Руанда и Конго подпишут мирное соглашение при содействии США

Соглашение, которое подпишут в Вашингтоне, может остановить кровавый конфликт на востоке Конго, который унес тысячи жизней и заставил миллион людей покинуть дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.

Министры иностранных дел Руанды и Демократической Республики Конго подпишут мирное соглашение 27 июня в Вашингтоне с целью прекращения длительного вооруженного противостояния между двумя государствами.

Заявление появилось по итогам трехдневных переговоров в Вашингтоне с участием технических делегаций обеих стран. Посредническую роль в переговорах сыграло правительство США, а наблюдателями выступили представители Катара.

Соглашение предусматривает соблюдение принципа территориальной целостности, запрет боевых действий, разведение сил, разоружение и условную интеграцию негосударственных вооруженных формирований. Кроме того, предусмотрены шаги по возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также планы по экономической интеграции региона.

Конго, Европейский Союз и США обвиняют Руанду в поддержке повстанческой группировки M23, которая в 2021 году возобновила вооруженное сопротивление на востоке ДР Конго. В течение этого года боевики захватили два ключевых города, что вызвало широкий международный резонанс и критику в адрес как M23, так и Руанды, которая отрицает свою причастность к поддержке повстанцев.

В результате конфликта более миллиона человек покинули свои дома, погибли тысячи человек, а значительная часть минералонасыщенных территорий востока Конго оказалась под контролем M23.

Сами боевики заявляют, что действуют в защиту прав этнического меньшинства тутси в Конго и угрожают свергнуть действующую власть президента Феликса Чисекеди.

Как отметили в Госдепартаменте США, подписание соглашения состоится в присутствии государственного секретаря США Марко Рубио.

Позже запланировано проведение саммита президентов Руанды и ДР Конго в Вашингтоне, но точная дата встречи еще не определена.