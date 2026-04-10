ua en ru
Пт, 10 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Загружаем корабли боеприпасами": Трамп сделал заявление о переговорах с Ираном

20:23 10.04.2026 Пт
3 мин
Американский лидер рассказал, что будет происходить после окончания срока
aimg Анастасия Никончук
"Загружаем корабли боеприпасами": Трамп сделал заявление о переговорах с Ираном Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп заявил о решающем значении ближайших 24 часов для оценки переговоров с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The New York Post.

Читайте также: Иран мог использовать оружие с американскими компонентами в войне с США, - Власюк

Ожидание результатов переговоров

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что уже в ближайшее время станет понятно, будут ли иметь переговоры с Ираном успех.

По его словам, оценка ситуации возможна в течение суток после начала ключевых консультаций.

"Мы узнаем примерно через 24 часа. Скоро узнаем", - сказал Трамп.

Подготовка к возможному обострению

Параллельно Вашингтон готовится к негативному сценарию. Президент отметил, что военные корабли США получают новое вооружение на случай провала дипломатии.

"У нас происходит перезагрузка. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием, которое когда-либо создавали - даже лучше, чем то, что мы делали раньше, и мы их взорвали", - сказал он.

Также Трамп отметил, что если сделка не состоится, то армия США эффективно будет использовать все оружие и боеприпасы, которые были загружены на корабли.

Переговоры в Пакистане

В Исламабад уже направляется делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В переговорах также примут участие спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

С иранской стороны ожидается участие министра иностранных дел Аббаса Арагчи и спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа.

Ключевые условия сторон

Среди основных вопросов - передача Ираном значительных запасов обогащенного урана, восстановление безопасного судоходства через Ормузский пролив, а также ограничение ракетной программы и прекращение поддержки союзных сил в регионе. Тегеран, в свою очередь, настаивает на отмене санкций.

Заявления Трампа об Иране

Трамп также выразил сомнения относительно намерений иранской стороны.

"Вы имеете дело с людьми, в отношении которых мы не знаем, говорят ли они правду", - сказал он. "Нам говорят, что они избавляются от всего ядерного оружия, все исчезло. А потом они обращаются к прессе и говорят: "Нет, мы хотели бы обогащать". Поэтому мы это выясним".

В соцсети Truth Social президент добавил: "Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа мира через международные водные пути. Единственная причина, почему они сегодня живы, - это ведение переговоров!".

Напомним, что президент США Дональд Трамп резко отреагировал на информацию о введении Ираном платы за прохождение танкеров через Ормузский пролив, адресовав Тегерану жесткое предупреждение.

Отметим, что режим прекращения огня между США и Ираном оказался под угрозой срыва после новых заявлений Тегерана: спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф назвал перемирие "неразумным" и обвинил Вашингтон в несоблюдении трех из десяти выдвинутых условий.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп Ближний восток
