Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп объявил о полном уничтожении военного потенциала Ирана и обратился к Китаю

17:35 14.03.2026 Сб
2 мин
Уничтожение военного потенциала Ирана звучит эффектно, но есть нюанс
aimg Сергей Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Военный потенциал Ирана полностью уничтожен, однако страна все еще способна наносить точечные удары по судоходству. США призывают мировых лидеров присоединиться к охране стратегической морской артерии.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.

Призыв к международному сообществу

Дональд Трамп обратился к Китаю, Великобритании, Франции, Японии и Южной Корее с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив для совместного патрулирования.

"Многие страны, особенно те, на которые влияет попытка Ирана закрыть Ормузский пролив, направят военные корабли совместно с Соединенными Штатами Америки, чтобы пролив оставался открытым и безопасным", - подчеркнул американский лидер.

Оценка угрозы и действия США

По словам Трампа, несмотря на то, что основные силы Тегерана разгромлены, риск мелких диверсий сохраняется из-за действий руководства страны, которое было "полностью обезглавлено".

Он отметил, что Ирану все еще легко отправить один-два дрона или установить мину вдоль водной артерии.

Президент США подчеркнул решимость Вашингтона окончательно стабилизировать регион.

"Соединенные Штаты будут мощно бомбить береговую линию и постоянно уничтожать иранские лодки и корабли. Так или иначе, мы вскоре сделаем Ормузский пролив открытым, безопасным и свободным", - подытожил Трамп.

Операция США против Ирана

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что основная фаза военной операции против Тегерана фактически завершилась в первый же час, поскольку американским силам удалось сразу нейтрализовать ключевые цели.

Впоследствии стало известно, что Соединенные Штаты не планируют заканчивать войну против Ирана в ближайшее время, зато Дональд Трамп настаивает на новых ударах.

Несмотря на быстрые успехи, эксперты продолжают анализировать последствия конфликта и задаваться вопросом, станет ли операция против Ирана окончательным успехом, учитывая необходимость длительного контроля над регионом.

