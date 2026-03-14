Трамп объявил о полном уничтожении военного потенциала Ирана и обратился к Китаю

Призыв к международному сообществу

Дональд Трамп обратился к Китаю, Великобритании, Франции, Японии и Южной Корее с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив для совместного патрулирования.

"Многие страны, особенно те, на которые влияет попытка Ирана закрыть Ормузский пролив, направят военные корабли совместно с Соединенными Штатами Америки, чтобы пролив оставался открытым и безопасным", - подчеркнул американский лидер.

Оценка угрозы и действия США

По словам Трампа, несмотря на то, что основные силы Тегерана разгромлены, риск мелких диверсий сохраняется из-за действий руководства страны, которое было "полностью обезглавлено".

Он отметил, что Ирану все еще легко отправить один-два дрона или установить мину вдоль водной артерии.

Президент США подчеркнул решимость Вашингтона окончательно стабилизировать регион.

"Соединенные Штаты будут мощно бомбить береговую линию и постоянно уничтожать иранские лодки и корабли. Так или иначе, мы вскоре сделаем Ормузский пролив открытым, безопасным и свободным", - подытожил Трамп.