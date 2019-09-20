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Трамп оголосив про введення санкцій проти Національного банку Ірану

Новини » Політика    20.09.2019 - 18:29
Трамп оголосив про введення санкцій проти Національного банку Ірану
Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Деталі санкцій не уточнюються

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що США вводять санкції відносно Національного банку Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Американський лідер не уточнив деталі санкцій. Проте глава Міністерства фінансів США Стівен Мнучин заявив, що Національний банк Ірану - це останній джерело коштів для Тегерана.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що державний секретар США Майк Помпео звинуватив владу Ірану в "безпрецедентної атаки" на світовий енергетичний ринок, коментуючи напад безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії Aramco.

Крім того, Помпео запевнив, що Сполучені Штати зі своїми союзниками приймуть заходи по забезпеченню світових енергетичних ринків нафтою після цього події.

Пізніше президент Дональд Трамп доручив Міністерству фінансів США розширити санкції проти Ірану. Американський лідер заявив про розширення санкцій на тлі загострення напруженості у відносинах між Вашингтоном і Тегераном.

Додамо, Пентагон представить сьогодні, 20 вересня, президенту США Дональду Трампу різні варіанти відповіді на атаки на нафтові об'єкти саудівської компанії Saudi Aramco.

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