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Трамп розпорядився розширити санкції проти Ірану

Новини » Політика    18.09.2019 - 16:17
Трамп розпорядився розширити санкції проти Ірану

Трамп заявив про розширення санкцій на тлі загострення напруженості у відносинах між Вашингтоном і Тегераном

Президент США Дональд Трамп доручив Міністерству фінансів США розширити санкції проти Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави США.

Трамп заявив про розширення санкцій на тлі загострення напруженості у відносинах між Вашингтоном і Тегераном. Раніше США звинуватила Тегеран у нападі на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії.

"Я тільки що доручив міністру фінансів істотно збільшити санкції щодо країни Іран", - написав Трамп.

Трамп розпорядився розширити санкції проти Ірану

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Ірану в "безпрецедентній атаці" на світовий енергетичний ринок, коментуючи напад безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії Aramco.

Крім того, Помпео запевнив, що Сполучені Штати зі своїми союзниками приймуть заходи по забезпеченню світових енергетичних ринків нафтою після цієї події.

У свою чергу, в МЗС Ірану назвали безпідставними висунуті звинувачення США в причетності до атаки на саудівські нафтові об'єкти.

Також РБК-Україна повідомляло, що лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї виключив можливість ведення переговорів з США на будь-якому рівні. Повідомляється, що це позиція всього керівництва Ірану і що "всі посадові особи в Ісламській Республіці одностайно в це вірять".

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