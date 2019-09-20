ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пентагон представить Трампу варіанти відповіді на атаки на саудівські НПЗ

Новини » Політика    20.09.2019 - 14:39
Пентагон представить Трампу варіанти відповіді на атаки на саудівські НПЗ
Ілюстративне фото (Pixabay.com)

Військові дії проти Ірану можуть перерости в повномасштабний збройний конфлікт

Пентагон представить сьогодні, 20 вересня, президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу різні варіанти відповіді на атаки на нафтові об’єкти саудівської компанії Saudi Aramco. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американську редакцію "Радіо Свобода".

Как повідомляється, на нараді Ради національної безпеки в Білому домі представники Пентагону назвуть список цілей в Ірані, за якими можуть бути нанесені удари з повітря.

При цьому, Пентагон також попередить Трампа про те, що військові дії проти Ірану можуть перерости в повномасштабний збройний конфлікт.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що керівництво Ірану пригрозило застосуванням сили в разі військової конфронтації після того, як Сполучені Штати і Саудівська Аравія звинуватили його в атаці на саудівські нафтові об'єкти.

Крім того, арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією почала військову операцію на півночі від єменського порту Ходейда у відповідь на атаку на нафтопереробні об’єкти Saudi Aramco. Відповідальність за атаки взяли на себе хусити.

США і Польща підпишуть військову декларацію США хочуть мирного вирішення кризи після атак на нафтові об'єкти, - Помпео
Новини України ПентагонДональд ТрампСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся