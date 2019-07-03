Трамп звинуватив Іран у порушенні ядерної угоди

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Іран отримав після укладення угоди щодо його ядерної програми 150 млрд доларів
Президент США Дональд Трамп розкритикував Іран за порушення умови Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). Про це він написав у Twitter.
За словами Трампа, Іран отримав після укладення угоди щодо його ядерної програми 150 млрд доларів, заморожених за кордоном в рамках санкцій.
"Іран порушував 150-мільярдну (плюс 1,8 млрд доларів готівкою) ядерну угоду зі Сполученими Штатами та іншими країнами, які нічого не платили, задовго до того, як я став президентом, і тепер вони порушили домовленості про ліміт запасів (урану, - ред.). Недобре!", - написав Трамп.
Зазначимо, СВПД передбачає, що в разі підтвердження МАГАТЕ згортання іранської ядерної програми Тегеран отримує доступ до більш ніж 100 млрд доларів заморожених активів.
Пізніше глава Центробанку Ірану спростував повідомлення про обсяг іранських активів, заблокованих на Заході в результаті введення антиіранських санкцій. Він уточнив, що активи становлять лише 29 млрд доларів.
У минулий понеділок в МАГАТЕ підтвердили, що Іран перевищив ліміт у 300 кг низькозбагаченого урану, передбачений СВПД. Також про це повідомили самі іранські влади.
Нагадаємо, Трамп заявив, що не виключає можливості нанесення удару по Ірану, хоча раніше він і скасував заплановану атаку.
РБК-Україна писало, що Іран нещодавно заявив, що має намір прискорити процес збагачення урану після 27 червня, коли закінчується термін ультиматуму про виконання зобов'язань щодо ядерної угоді. За словами представника Організації з атомної енергії Ірану Бехруза Камальванди, запаси збагаченого урану будуть перевищувати 300 кг.