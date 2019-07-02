Трамп попередив Іран про можливий удар США

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп повторив свою попередню заяву, що жертвами удару США по Ірану могли стати 150 осіб

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості нанесення удару по Ірану, хоча раніше він і скасував заплановану атаку. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За словами президента США, він "заробив великий капітал", скасувавши ракетний удар по Ірану, який був запланований у відповідь на збитий іранськими ППО американський безпілотник. При цьому Трамп зазначив, що "якщо щось все ж має статися, то буде гірше, якщо ми цього не зробимо".

Глава Сполучених Штатів також спростував повідомлення ЗМІ про те, що, коли він скасував удар, американські літаки вже були в повітрі. "Ми цього не робили. Я прийняв остаточне рішення не робити цього", - підкреслив Трамп.

Крім того, він повторив свою попередню заяву, що жертвами удару США по Ірану могли стати 150 осіб, і безпілотник не вартий життя такої кількості людей. Трамп додав, що США не хочуть війни з Іраном, але вони не дозволять Тегерану мати ядерну зброю.

Нагадаємо, Іран нещодавно заявив, що має намір прискорити процес збагачення урану після 27 червня, коли закінчується термін ультиматуму про виконання обов'язків з ядерної угоді. За словами представника Організації з атомної енергії Ірану Бехруза Камальванди, запаси збагаченого урану будуть перевищувати 300 кг.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп раніше вивів Вашингтон з багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, таким чином обмеживши ядерну програму Тегерана, щоб він не зміг отримати ядерну зброю. Звинувативши Іран в порушеннях програми, Трамп наклав на Тегеран вже кілька пакетів санкцій США.