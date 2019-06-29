Учасники ядерної угоди закликали Іран дотримуватися умов документа

Фото: Хасан Рухані (flickr.com/un_photo)

Іран порушив кілька умов ядерної угоди після посилення тиску з боку США

Представники п’яти країн-членів ядерної угоди з Іраном попередили Тегеран про необхідність дотримуватися умов цього документа. Про це йшлося на щоквартальній зустрічі з іранськими представниками у Відні, передає РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Велика Британія, Німеччина, Франція, Китай і Росія попередили представника Ірану, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань у рамках угоди, яку вже кілька разів було порушено.

Проте, представник Тегерана, заступник голови МЗС Ірану Аббас Арагчі, заявив після зустрічі, що на переговорах на цій зустрічі "було досягнуто певного поступу, який став кроком уперед, але недостатнім і таким, що не відповідає очікуванням Ірану". За його словами, остаточне рішення ухвалять у Тегерані.

Нагадаємо, Іран нещодавно заявив, що має намір прискорити процес збагачення урану після 27 червня, коли закінчується термін ультиматуму щодо виконання зобов'язань з ядерної угоди. За словами представника Організації з ядерної енергії Ірану Бехруза Камальванді, запаси збагаченого урану будуть перевищувати 300 кг.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп раніше вивів Вашингтон із багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, таким чином обмеживши ядерну програму Тегерану, аби він не зміг здобути ядерної зброї. Звинувативши Іран у порушеннях програми, Трамп наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США.

Іран у відповідь вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій, почавши демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Зокрема, президент Ірану Хасан Роугані заявив, що його країна відновить високий рівень збагачення урану, якщо світові лідери не захистять його інтереси від дії санкцій США.

У США наголосили, що Вашингтон зберігатиме жорсткий підхід до Тегерану та посилюватиме санкції, "доки Іран не стане нормальною державою".