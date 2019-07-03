Трамп обвинил Иран в нарушении ядерной сделки

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Иран получил после заключения соглашения по его ядерной программе 150 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Иран за нарушение условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом он написал в Twitter.

По словам Трампа, Иран получил после заключения соглашения по его ядерной программе 150 млрд долларов, замороженных за рубежом в рамках санкций.

"Иран нарушал 150-миллиардную (плюс 1,8 млрд долларов наличными) ядерную сделку с Соединенными Штатами и другими странами, которые ничего не платили, задолго до того, как я стал президентом, и теперь они нарушили договоренности о лимите запасов (урана, - ред.). Нехорошо!", - написал Трамп.

Отметим, СВПД предусматривает, что в случае подтверждения МАГАТЭ свертывания иранской ядерной программы, Тегеран получает доступ к более чем 100 млрд долларов замороженных активов.