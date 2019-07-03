Трамп обвинил Иран в нарушении ядерной сделки

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Иран получил после заключения соглашения по его ядерной программе 150 млрд долларов
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Иран за нарушение условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом он написал в Twitter.
По словам Трампа, Иран получил после заключения соглашения по его ядерной программе 150 млрд долларов, замороженных за рубежом в рамках санкций.
"Иран нарушал 150-миллиардную (плюс 1,8 млрд долларов наличными) ядерную сделку с Соединенными Штатами и другими странами, которые ничего не платили, задолго до того, как я стал президентом, и теперь они нарушили договоренности о лимите запасов (урана, - ред.). Нехорошо!", - написал Трамп.
Отметим, СВПД предусматривает, что в случае подтверждения МАГАТЭ свертывания иранской ядерной программы, Тегеран получает доступ к более чем 100 млрд долларов замороженных активов.
Позже глава Центробанка Ирана опроверг сообщения об объеме иранских активов, заблокированных на Западе в результате введения антииранских санкций. Он уточнил, что активы составляют только 29 млрд долларов.
В минувший понедельник в МАГАТЭ подтвердили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД. Также об этом сообщили сами иранские власти.
Напомним, Трамп заявил, что не исключает возможности нанесения удара по Ирану, хотя он ранее и отменил запланированную атаку.
РБК-Украина писало, что Иран недавно заявил, что намерен ускорить процесс обогащения урана после 27 июня, когда истекает срок ультиматума о выполнении обязательств по ядерной сделке. По словам представителя Организации по ядерной энергии Ирана Бехруза Камальванди, запасы обогащенного урана будут превышать 300 кг.