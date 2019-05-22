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Трамп звинуватив демократів у спробі реваншу

Новини » Політика    22.05.2019 - 18:33
Трамп звинуватив демократів у спробі реваншу
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США заявив, що демократи намагаються продовжити завершене розслідування Мюллера, щоб отримати вигоду на президентських виборах

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що демократи намагаються продовжити завершене спеціальним прокурором Робертом Мюллером розслідування в якості реваншу, щоб отримати від цього політичну вигоду на наступних виборах президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дональда Трампа Twitter.

"Всі, в тому числі я, думали, що коли був оприлюднений звіт Мюллера вартістю в 40 млн доларів про те, що не було ніякої змови і перешкоджання правосуддю (злочину, було скоєно іншими), що це був кінець. Але ні, демократи хочуть продовжити ці зусилля в спробі допомогти собі в 2020 році. Погано для країни! "- заявив президент США.

Нагадаємо, 18 квітня, Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки опублікувало доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про підсумки розслідування втручання Російської Федерації у президентські вибори у США в 2016 році.

З доповіді випливає, що російський уряд намагався втрутитися в американські вибори. Однак завдяки розслідуванню Мюллера тепер відомо, що росіяни не співпрацювали з президентом Трампом або його кампанією.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що команда юристів президента США Дональда Трампа подала позов проти рішення федерального судді, який зобов'язав бухгалтерську фірму Трампа передати Конгресу його фінансові документи за період, коли він ще не обіймав пост глави держави.

Раніше у Вашингтоні окружної суддя виніс рішення на користь комітету Палати представників США, який запитував фінансові документи президента Дональда Трампа у його бухгалтерської фірми. Суддя Аміт Мехта також відхилив прохання Трампа відкласти прийняття рішення до апеляції.

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Новини України политикаДональд Трампмюллер
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