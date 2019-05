Трамп звинуватив демократів у спробі реваншу

Президент США заявив, що демократи намагаються продовжити завершене розслідування Мюллера, щоб отримати вигоду на президентських виборах

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що демократи намагаються продовжити завершене спеціальним прокурором Робертом Мюллером розслідування в якості реваншу, щоб отримати від цього політичну вигоду на наступних виборах президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дональда Трампа Twitter.

"Всі, в тому числі я, думали, що коли був оприлюднений звіт Мюллера вартістю в 40 млн доларів про те, що не було ніякої змови і перешкоджання правосуддю (злочину, було скоєно іншими), що це був кінець. Але ні, демократи хочуть продовжити ці зусилля в спробі допомогти собі в 2020 році. Погано для країни! "- заявив президент США.

Everybody, including me, thought that when the 40 Million Dollar Mueller Report was released with No Collusion and No Obstruction (of a crime caused by others), that was the end. But no, the Democrats want to keep it going in an effort to help them in 2020. Bad for the Country!