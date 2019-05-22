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Трамп обвинил демократов в попытке реванша

Новости » Политика    22.05.2019 - 18:33
Трамп обвинил демократов в попытке реванша
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США заявил, что демократы пытаются продолжить завершенное расследование Мюллера, чтобы получить выгоду на президентских выборах

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что демократы пытаются продолжить завершенное специальным прокурором Робертом Мюллером расследование в качестве реванша, чтобы получить от этого политическую выгоду на следующих выборах президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в Twitter.

"Все, в том числе я, думали, что когда был обнародован отчет Мюллера стоимостью в 40 млн долларов о том, что не было никакого заговора и препятствования правосудию (преступления, было совершено другими), что это был конец. Но нет, демократы хотят продолжить эти усилия в попытке помочь себе в 2020 году. Плохо для страны! " - заявил президент США.

Напомним, 18 апреля, Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки опубликовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательство Российской Федерации в президентские выборы в США в 2016 году.

Из доклада следует, что российское правительство пыталось вмешаться в американские выборы. Однако благодаря расследованию Мюллера теперь известно, что россияне не сотрудничали с президентом Трампом или его кампанией.

Ранее РБК-Украина сообщало, что команда юристов президента США Дональда Трампа подала иск против решения федерального судьи, который обязал бухгалтерскую фирму Трампа передать Конгрессу его финансовые документы за период, когда он еще не занимал пост главы государства. 

Ранее в Вашингтоне окружной судья вынес решение в пользу комитета Палаты представителей США, который запрашивал финансовые документы президента Дональда Трампа у его бухгалтерской фирмы. Судья Амит Мехта также отклонил просьбу Трампа отложить принятие решения до апелляции.

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