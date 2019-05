Трамп обвинил демократов в попытке реванша

Президент США заявил, что демократы пытаются продолжить завершенное расследование Мюллера, чтобы получить выгоду на президентских выборах

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что демократы пытаются продолжить завершенное специальным прокурором Робертом Мюллером расследование в качестве реванша, чтобы получить от этого политическую выгоду на следующих выборах президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в Twitter.

"Все, в том числе я, думали, что когда был обнародован отчет Мюллера стоимостью в 40 млн долларов о том, что не было никакого заговора и препятствования правосудию (преступления, было совершено другими), что это был конец. Но нет, демократы хотят продолжить эти усилия в попытке помочь себе в 2020 году. Плохо для страны! " - заявил президент США.

Everybody, including me, thought that when the 40 Million Dollar Mueller Report was released with No Collusion and No Obstruction (of a crime caused by others), that was the end. But no, the Democrats want to keep it going in an effort to help them in 2020. Bad for the Country!