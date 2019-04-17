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Трамп заявив, що не боїться публікації повного звіту Мюллера

Новини » Політика    17.04.2019 - 00:33
Трамп заявив, що не боїться публікації повного звіту Мюллера
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Дональд Трамп заявив, що не боїться оприлюднення звіту спецпрокурора

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не боїться оприлюднення звіту спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Він вважає, що після публікації звіту все стане зрозуміло і логічно.

"Я чув, що це (повний звіт Мюллера - ред.) вийде в четвер. Це добре. І там не може бути нічого такого, тому що злочину не було. Нічого не було", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в неділю, 24 березня, в Сполучених Штатах Америки був оприлюднений звіт спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

Відповідно до змісту оприлюдненого звіту, спецпрокурор Мюллер не виявив, що американські чиновники або представники штабу Дональда Трампа свідомо здійснили змову з Російською Федерацією.

Раніше, глава спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що не виключає процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа за підсумками завершення розслідування спецпрокурора Робета Мюллера про втручання РФ у хід американських виборів 2016 року.

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