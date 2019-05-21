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Трамп оскаржив рішення суду розкрити податкові декларації

Новини » Політика    21.05.2019 - 21:48
Трамп оскаржив рішення суду розкрити податкові декларації
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Повідомлення юристів Дональда Трампа стало останнім кроком у розвитку подій по протистоянню між Білим домом і Конгресом

Команда юристів президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа подала позов проти рішення федерального судді, який зобов'язав бухгалтерську фірму Трампа передати Конгресу його фінансові документи за період, коли він ще не обіймав пост глави держави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The Washington Post.

"Адвокати президента Трампа у вівторок повідомили федерального суддю, що вони оскаржили "всі аспекти" його рішення, оприлюдненого в понеділок про те, що бухгалтерська фірма президента повинна передати його фінансові звіти Конгресу", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення юристів Дональда Трампа стало останнім кроком у розвитку подій по протистоянню між Білим домом і Конгресом у спробах розкрити документи щодо фінансової діяльності Трампа до його президентських повноважень.

Зокрема, Комітет з питань нагляду Палати представників вимагає фінансові документи Трампа для того, щоб визначити, чи мали місце конфлікти інтересів і порушення закону, коли президент не відсторонився від свого бізнесу. У Білому домі заявляють, що комітет перевищує конституційні повноваження, надані Конгресу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Вашингтоні окружної суддя виніс рішення на користь комітету Палати представників Соединненых Штатів Америки, який запитував фінансові документи президента Дональда Трампа у його бухгалтерської фірми. Суддя Аміт Мехта також відхилив прохання Трампа відкласти прийняття рішення до апеляції.

Крім того, на початку травня Мінфін США відмовив Конгресу в доступі до податкових декларацій президента Дональда Трампа. Міністр фінансів Стівен Мнучин назвав прохання безпрецедентною, у зв'язку з яким виникають серйозні питання конституційного характеру, рішення яких може мати далекосяжні наслідки для всіх платників податків".

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