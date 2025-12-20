ua en ru
Сб, 20 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ ударила по Украине "Искандерами" и 51 дроном: детали ночного обстрела

Украина, Суббота 20 декабря 2025 09:16
UA EN RU
РФ ударила по Украине "Искандерами" и 51 дроном: детали ночного обстрела Иллюстративное фото: РФ ударила по Украине "Искандерами" и 51 дроном (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 20 декабря российские войска совершили очередную комбинированную воздушную атаку на Украину, применив баллистические ракеты и десятки ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, с 19:00 19 декабря противник запустил три баллистические ракеты "Искандер-М" с временно оккупированной территории АР Крым, а также 51 ударный БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов.

Запуски дронов осуществлялись с территории РФ - с направлений Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Шаталово, при этом около 30 дронов были "Шахедами".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной был сбит или подавлен 31 вражеский беспилотник на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистических ракет и 20 ударных дронов на 15 локациях. Информация о последствиях атаки уточняется.

Атака РФ на порты Одесской области 19 декабря

Стоит напомнить, что накануне россияне нанесли массированный удар баллистическими ракетами по объекту портовой инфраструктуры Одесского района. В результате обстрела вспыхнули грузовики на парковочной зоне. Предварительно, сообщалось о семи погибших и 15 раненых. Однако по состоянию на сегодняшнее утро известно, что количество погибших и раненых возросло.

"Восемь жизней оборвала вражеская атака в Одесской области, еще двадцать семь человек получили ранения", - сообщили в ГСЧС.

Также отметим, что в Одесской области из-за многочисленных террористических актов россиян против энергетической инфраструктуры возникла чрезвычайная ситуация уже государственного уровня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины ВСУ Атака дронов Война в Украине
Новости
РФ ударила по Украине "Искандерами" и 51 дроном: детали ночного обстрела
РФ ударила по Украине "Искандерами" и 51 дроном: детали ночного обстрела
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ