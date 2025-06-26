ua en ru
Чт, 26 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп возмутился судом над Нетаньяху и обещает "спасти" его сам

Израиль, Четверг 26 июня 2025 08:10
UA EN RU
Трамп возмутился судом над Нетаньяху и обещает "спасти" его сам Фото: Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп выступил заявлением в поддержку премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Он назвал Нетаньяху "великим героем", а дело против него назвал "охотой на ведьм", которую нужно остановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дональда Трампа на Truth Social.

Дональд Трамп в среду, 25 июня, призвал Израиль немедленно отменить судебный процесс против премьер-министра Биньямина Нетаньяху или сразу помиловать его.

Президент США обвинил израильское правосудие в преследовании Нетаньяху и назвал дело против него "охотой на ведьм".

Трамп написал, что "США спасут Биби Нетаньяху", отметив, что Америка снова примется защищать Нетаньяху, как когда-то - сам Израиль.

Трамп назвал Нетаньяху "великим героем"

Президент США заявил, что Нетаньяху - "великий военный лидер", который, по его словам, сыграл ключевую роль в защите Израиля, в том числе во время противостояния с Ираном. По мнению Трампа, судебный процесс против него не заслуживает внимания и должен быть отменен или заменен президентским помилованием.

Суд продолжается, но прощение пока не рассматривается

Сейчас в Израиле продолжается судебный процесс над Нетаньяху: обвинения в коррупции - взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием - рассматривается с 2019 года.

Заседания начались в июне 2025 года и ожидается, что процесс продлится год.
Израильский президент Ицхак Герцог уже отметил, что помилование пока не рассматривается, поскольку соответствующих запросов не было.

Война Израиля и Ирана

С 13 июня Израиль и Иран ежедневно обменивались обстрелами. Израиль атаковал Иран в ответ на угрозу со стороны иранской ядерной программы, которую Тель-Авив считал прямой опасностью для своей национальной безопасности.

США, в свою очередь, вступили в конфликт уже 22 июня, атаковав противобункерными авиабомбами ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

В ответ на это Тегеран атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре, которая является крупнейшим объектом США на Ближнем Востоке и штаб-квартирой Центрального командования Штатов.

А 24 июня Трамп заявил, что Иран и Израиль полностью согласовали перемирие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нетаньяху Израиль Дональд Трамп
Новости
Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры
Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины