Трамп возмутился судом над Нетаньяху и обещает "спасти" его сам
Президент США Дональд Трамп выступил заявлением в поддержку премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Он назвал Нетаньяху "великим героем", а дело против него назвал "охотой на ведьм", которую нужно остановить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дональда Трампа на Truth Social.
Дональд Трамп в среду, 25 июня, призвал Израиль немедленно отменить судебный процесс против премьер-министра Биньямина Нетаньяху или сразу помиловать его.
Президент США обвинил израильское правосудие в преследовании Нетаньяху и назвал дело против него "охотой на ведьм".
Трамп написал, что "США спасут Биби Нетаньяху", отметив, что Америка снова примется защищать Нетаньяху, как когда-то - сам Израиль.
Трамп назвал Нетаньяху "великим героем"
Президент США заявил, что Нетаньяху - "великий военный лидер", который, по его словам, сыграл ключевую роль в защите Израиля, в том числе во время противостояния с Ираном. По мнению Трампа, судебный процесс против него не заслуживает внимания и должен быть отменен или заменен президентским помилованием.
Суд продолжается, но прощение пока не рассматривается
Сейчас в Израиле продолжается судебный процесс над Нетаньяху: обвинения в коррупции - взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием - рассматривается с 2019 года.
Заседания начались в июне 2025 года и ожидается, что процесс продлится год.
Израильский президент Ицхак Герцог уже отметил, что помилование пока не рассматривается, поскольку соответствующих запросов не было.
Война Израиля и Ирана
С 13 июня Израиль и Иран ежедневно обменивались обстрелами. Израиль атаковал Иран в ответ на угрозу со стороны иранской ядерной программы, которую Тель-Авив считал прямой опасностью для своей национальной безопасности.
США, в свою очередь, вступили в конфликт уже 22 июня, атаковав противобункерными авиабомбами ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
В ответ на это Тегеран атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре, которая является крупнейшим объектом США на Ближнем Востоке и штаб-квартирой Центрального командования Штатов.
А 24 июня Трамп заявил, что Иран и Израиль полностью согласовали перемирие.
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