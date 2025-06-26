Трамп обурився судом над Нетаньягу і обіцяє "врятувати" його сам

Президент США Дональд Трамп виступив заявою на підтримку прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Він назвав Нетаньягу "великим героєм", а справу проти нього назвав "полюванням на відьом", яке потрібно зупинити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Дональда Трампа на Truth Social.

Дональд Трамп у середу, 25 червня, закликав Ізраїль негайно скасувати судовий процес проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу або одразу помилувати його.

Президент США звинуватив ізраїльське правосуддя у переслідуванні Нетаньягу і назвав справу проти нього "полюванням на відьом".

Трамп написав, що "США врятують Бібі Нетаньягу", зазначивши, що Америка знову візьметься захищати Нетаньягу, як колись - сам Ізраїль.

Трамп назвав Нетаньягу "великим героєм"

Президент США заявив, що Нетаньягу - "великий воєнний лідер", який, за його словами, зіграв ключову роль у захисті Ізраїлю, зокрема під час протистояння з Іраном. На думку Трампа, судовий процес проти нього не заслуговує на увагу й повинен бути скасований або замінений президентським помилуванням.

Суд триває, але прощення поки не розглядається

Наразі у Ізраїлі триває судовий процес над Нетаньягу: звинувачення у корупції - хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою - розглядається з 2019 року.

Засідання розпочалися у червні 2025 року і очікується, що процес триватиме рік.

Ізраїльський президент Іцхак Герцог вже зазначив, що помилування наразі не розглядається, оскільки відповідних запитів не було.