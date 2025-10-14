Трамп возмутился из-за своего фото на обложке Time: худшее в истории, с "плавающей короной"

Президент США Дональд Трамп возмутился из-за своей фотографии на обложке журнала Time. Хотя саму статью американский лидер назвал "относительно хорошей".

Живые израильские заложники, удерживаемые в Газе, освобождены в рамках первого этапа мирного плана Дональда Трампа, наряду с освобождением палестинских заключенных. Сделка может стать знаковым достижением второго срока Трампа и может ознаменовать стратегический поворотный момент для Ближнего... pic.twitter.com/0bZDABIDGj

По мнению президента США, для снимка был неправильно подобран угол. Новый выпуск Time посвящен заключенному перемирию Израиля с группировкой ХАМАС.

"Журнал Time написал обо мне относительно неплохую статью, но это фото, пожалуй, худшее за все время. Они "убрали" мои волосы, а потом на голове появилось что-то, что выглядело как плавающая корона, но чрезвычайно маленькая. Это супер плохое фото, и о нем стоит вспомнить", - отметил Трамп.

Мирное урегулирование в Секторе Газа

На прошлой неделе Дональд Трамп представил мирный план по прекращению войны в Секторе Газа. Он имеет 20 пунктов и предусматривает формирование международного "Совета мира", который будет контролировать работу Палестинского комитета по управлению регионом.

9 октября стороны подписали первую фазу мирного плана Трампа. Он предусматривает частичный отвод Израилем войск в Секторе Газа и освобождение сторонами всех заложников.

13 октября ХАМАС освободил всех 49 израильских заложников, которые были захвачены в плен во время вторжения 7 октября 2023 года, а также передал Израилю гробы с останками погибших.

Также в понедельник на "Саммите мира" в Шарм-эль-Шейхе Трамп и лидеры трех ближневосточных стран подписали дополнительное мирное соглашение по Сектору Газа. Содержание документа пока неизвестно.