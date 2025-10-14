Трамп обурився через своє фото на обкладинці Time: найгірше в історії, з "плаваючою короною"

Президент США Дональд Трамп обурився через свою фотографію на обкладинці журналу Time і закликав відкликати тираж видання. Хоча саму статтю американський лідер назвав "відносно гарною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Трампа у Truth Social.

"Журнал Time написав про мене відносно непогану статтю, але це фото, мабуть, найгірше за весь час. Вони "прибрали" моє волосся, а потім на голові з'явилося щось, що виглядало як плаваюча корона, але надзвичайно маленька. Це супер погане фото, і про нього варто згадати", - зазначив Трамп. На думку президента США, для знімка було неправильно підібрано кут. Новий випуск Time присвячений укладеному перемир'ю Ізраїлю з угрупованням ХАМАС. The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025