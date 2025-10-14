ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп обурився через своє фото на обкладинці Time: найгірше в історії, з "плаваючою короною"

Вівторок 14 жовтня 2025 10:18
UA EN RU
Трамп обурився через своє фото на обкладинці Time: найгірше в історії, з "плаваючою короною" Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп обурився через свою фотографію на обкладинці журналу Time і закликав відкликати тираж видання. Хоча саму статтю американський лідер назвав "відносно гарною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Трампа у Truth Social.

"Журнал Time написав про мене відносно непогану статтю, але це фото, мабуть, найгірше за весь час. Вони "прибрали" моє волосся, а потім на голові з'явилося щось, що виглядало як плаваюча корона, але надзвичайно маленька. Це супер погане фото, і про нього варто згадати", - зазначив Трамп.

На думку президента США, для знімка було неправильно підібрано кут. Новий випуск Time присвячений укладеному перемир'ю Ізраїлю з угрупованням ХАМАС.

Мирне врегулювання у Секторі Газа

Минулого тижня Дональд Трамп представив мирний план з припинення війни в Секторі Газа. Він має 20 пунктів і передбачає формування міжнародної "Ради миру", що буде контролювати роботу Палестинського комітету з управління регіоном.

9 жовтня сторони підписали першу фазу мирного плану Трампа. Він передбачає часткове відведення Ізраїлем військ у Секторі Газа та звільнення сторонами усіх заручників.

13 жовтня ХАМАС звільнив усіх 49 ізраїльських заручників, які були захоплені в полон під час вторгнення 7 жовтня 2023 року, а також передав Ізраїлю труни з рештками загиблих.

Також у понеділок на "Саміті миру" в Шарм-ель-Шейху Трамп і лідери трьох близькосхідних країн підписали додаткову мирну угоду щодо Сектора Гази. Зміст документа наразі невідомий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить