Трамп выбрал TikTok для старта своего нового политического месседжа: что известно

Белый дом официально запустил аккаунт в TikTok. Хотя шаг направлен на привлечение молодой аудитории, он уже вызвал новую волну споров о безопасности приложения и влиянии Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Белый дом официально открыл аккаунт в TikTok, чтобы напрямую общаться с американцами через популярное приложение, которым пользуются более 170 миллионов человек в США.

Первый ролик президента Дональда Трампа в новом аккаунте @whitehouse с подписью "Америка, мы вернулись! Что нового, TikTok?" сопровождался словами главы государства: "Я - ваш голос".

Трамп давно симпатизирует TikTok, считая его ключевым фактором своей победы над демократкой Камалой Харрис на президентских выборах 2024 года. Его личный предвыборный аккаунт @realdonaldtrump собрал более 15 миллионов подписчиков, а новый официальный канал Белого дома призван усилить охват аудитории.

Пресс-секретарь Каролайн Ливитт подчеркнула, что администрация стремится "донести исторические успехи Трампа как можно большему количеству людей и на как можно большем количестве платформ". Она подчеркнула, что президент уже доказал эффективность TikTok во время кампании, и теперь команда будет развивать этот успех в государственном масштабе.

Однако шаг вызвал беспокойство в Вашингтоне. Законодатели напоминают, что в 2024 году Конгресс принял закон, который обязывал TikTok прекратить работу в США до 19 января 2025-го, если китайская компания ByteDance не продаст приложение американским инвесторам. Несмотря на это, после вступления на второй президентский срок Трамп трижды переносил сроки выполнения закона - сначала на апрель, потом на июнь и в конце концов на сентябрь.

Критики видят в этом игнорирование угроз нацбезопасности. По оценкам американской разведки, TikTok потенциально может быть использован Китаем для сбора данных и влияния на общественное мнение в США. Трамп, со своей стороны, ведет переговоры о сделке с американскими инвесторами, которая должна была бы снять эти риски.

Несмотря на скандалы, Белый дом делает ставку на TikTok как на площадку, позволяющую напрямую влиять на молодых избирателей и конкурировать с традиционными медиа.