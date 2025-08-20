Трамп: если бы я отказался от Крыма, СМИ преследовали бы меня 20 лет

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы Крым был оккупирован при его президентстве, то это бы попадало на первые полосы СМИ в течение 20 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

"Если бы я отказался от этой территории, я бы попал на первые полосы всех газет на следующие 20 лет", - заявил президент США.

При этом он отметил, что СМИ даже не вспоминают, что Крым был оккупирован во времена президентства в США Барака Обамы.

Оккупация Крыма

Оккупация Крыма Россией началась в феврале 2014 года, когда российские войска без опознавательных знаков заняли ключевые административные здания и военные объекты на полуострове. Тогда Москва установила контроль над местными властями и организовала псевдореферендум, который не признается международным сообществом. 18 марта 2014 года Россия объявила о "присоединении" Крыма, что стало грубым нарушением международного права и суверенитета Украины.

Международная реакция была преимущественно негативной: Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая подтвердила территориальную целостность Украины и признала Крым ее неотъемлемой частью. Тогдашний президент США Барак Обама одним из первых осудил действия Кремля, подчеркнув, что так называемый референдум, проведенный под контролем российских военных, не имеет никакой легитимности.

По его инициативе Вашингтон вместе с Европейским Союзом ввел первые санкции против России, которые ударили по российским чиновникам, олигархам и ключевым секторам экономики. Обама подчеркивал: Крым - это Украина, а силовой захват территории является опасным вызовом для мирового порядка.