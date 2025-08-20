ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп обрав TikTok для старту свого нового політичного меседжу: що відомо

США, Середа 20 серпня 2025 05:16
UA EN RU
Трамп обрав TikTok для старту свого нового політичного меседжу: що відомо Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Білий дім офіційно запустив акаунт у TikTok. Цей крок спрямований на залучення молодої аудиторії, однак дане рішення вже викликало нову хвилю суперечок щодо безпеки додатку та впливу Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Білий дім офіційно відкрив акаунт у TikTok, щоб напряму спілкуватися з американцями через популярний додаток, яким користуються понад 170 мільйонів людей у США.

Ще б пак, президент США Дональд Трамп давно симпатизує TikTok, так як вважає його ключовим фактором своєї перемоги над демократкою Камалою Гарріс на президентських виборах 2024 року.

Свого часу особистий передвиборчий акаунт Трампа @realdonaldtrump зібрав понад 15 мільйонів підписників. Тож новий офіційний канал Білого дому покликаний посилити охоплення аудиторії.

Перший ролик президента Дональда Трампа в новому акаунті @whitehouse з підписом "Америко, ми ПОВЕРНУЛИСЯ! Що нового, TikTok?" супроводжувався словами глави держави: "Я - ваш голос".

Прессекретарка Каролайн Лівітт заявила, що адміністрація прагне "донести історичні успіхи Трампа якомога більшій кількості людей і на якомога більшій кількості платформ".

Разом з тим, такий крок викликав занепокоєння у Вашингтоні.

Трампу нагадали, що в 2024 році Конгрес ухвалив закон, який зобов’язав TikTok припинити роботу в США до 19 січня 2025-го, якщо китайська компанія ByteDance не продасть додаток американським інвесторам. Попри це, після вступу на другий президентський термін Трамп тричі переносив терміни виконання закону - спершу на квітень, потім на червень і зрештою на вересень.

Критики вбачають у цьому ігнорування загроз нацбезпеці. За оцінками американської розвідки, TikTok потенційно може бути використаний Китаєм для збору даних та впливу на громадську думку в США.

Попри скандали, Білий дім робить ставку на TikTok як на майданчик, що дозволяє напряму впливати на молодих виборців і конкурувати з традиційними медіа.

Трамп, зі свого боку, веде переговори про угоду з американськими інвесторами, яка мала б зняти ці ризики.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що якби Крим було окуповано за його президентства, то це б потрапляло на перші шпальти ЗМІ протягом 20 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп
Новини
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"