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США и Иран подписали сделку, - Трамп

00:43 15.06.2026 Пн
2 мин
Что сказал Трамп о подписании сделки?
aimg Эдуард Ткач aimg Юлия Маловичко
США и Иран подписали сделку, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Иран достигли мирной сделки. Также он анонсировал открытие Ормузкого пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

"Соглашение с Исламской Республикой Иран вступило в силу. Поздравляю всех! Настоящим я полностью санкционирую беспрепятственное открытие Ормузского пролива и одновременно с этим санкционирую немедленное снятие морской блокады со стороны Военно-морских сил США. Корабли всего мира, запускайте двигатели. Пусть нефть течет!", - написал Трамп.

Буквально за 10 минут до этого премьер-министра Пакистана Шехбаз Шариф в соцсети Х тоже объявил, что США и Иран достигли соглашения.

"После интенсивных переговоров мы рады сообщить, что мирное соглашение между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран достигнуто", - сообщил он.

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По словам Шарифа, обе стороны заявили о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан.

"Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии", - добавил пакистанский премьер.

Также он отметил, что после заключения соглашения посредники проведут на этой неделе серию встреч. Эти обсуждения заложат основу для технических переговоров и официальной церемонии подписания.

Обновлено в 1:28

Впоследствии после достижения соглашения между Ираном и США стали известны его подробности. А именно меморандум двух воюющих стран предусматривает: - прекращение огня сроком на 60 суток, в том числе военные действия Израиля в Ливане; разблокирование Ормузского пролива и возвращение свободного судоходства в регион (что может случиться не сразу – ред.); переговорный процесс Вашингтона и Тегерана по поводу ядерного сдерживания последнего, включающий утилизацию обогащенного урана.

Кроме этого, США обязуются обсудить ослабление санкций и освобождение замороженных иранских средств при условии выполнения Тегераном условий.

Что еще известно

Напомним, что президент США Дональд Трамп меньше суток назад раскритиковал Израиль. Причиной стало то, что израильтяне нанесли удар по Ливану, и это все случилось чуть ли не в момент, когда США и Иран уже должны были заключить сделку.

Также мы писали, что один из иранских чиновников раскрыл детали сделки, которую Иран готовился подписать с США. В частности, там было зафиксировано, что Иран не будет иметь ядерного оружия.

Подробнее об иранской версии соглашения - читайте в материале РБК-Украина.

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