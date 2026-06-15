США и Иран подписали сделку, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Иран достигли мирной сделки. Также он анонсировал открытие Ормузкого пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

"Соглашение с Исламской Республикой Иран вступило в силу. Поздравляю всех! Настоящим я полностью санкционирую беспрепятственное открытие Ормузского пролива и одновременно с этим санкционирую немедленное снятие морской блокады со стороны Военно-морских сил США. Корабли всего мира, запускайте двигатели. Пусть нефть течет!", - написал Трамп.

Буквально за 10 минут до этого премьер-министра Пакистана Шехбаз Шариф в соцсети Х тоже объявил, что США и Иран достигли соглашения.

"После интенсивных переговоров мы рады сообщить, что мирное соглашение между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран достигнуто", - сообщил он.

По словам Шарифа, обе стороны заявили о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан.

"Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии", - добавил пакистанский премьер.

Также он отметил, что после заключения соглашения посредники проведут на этой неделе серию встреч. Эти обсуждения заложат основу для технических переговоров и официальной церемонии подписания.

Обновлено в 1:28

Впоследствии после достижения соглашения между Ираном и США стали известны его подробности. А именно меморандум двух воюющих стран предусматривает: - прекращение огня сроком на 60 суток, в том числе военные действия Израиля в Ливане; разблокирование Ормузского пролива и возвращение свободного судоходства в регион (что может случиться не сразу – ред.); переговорный процесс Вашингтона и Тегерана по поводу ядерного сдерживания последнего, включающий утилизацию обогащенного урана.

Кроме этого, США обязуются обсудить ослабление санкций и освобождение замороженных иранских средств при условии выполнения Тегераном условий.