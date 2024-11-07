Трамп обсудит с президентом Южной Кореи участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Во время разговора Йоль поздравил Трампа с "убедительной победой" на президентских выборах. Они обсудили связи между странами в области безопасности, экономики и глобальных вопросов.

Как рассказал представитель южнокорейского президента, Трамп отметил, что США стремятся сотрудничать с Южной Кореей в судостроительной промышленности, в том числе в морском кораблестроении, экспорте, ремонте и техническом обслуживании.

По словам южнокорейского чиновника, Юн и Трамп обсудили "ситуацию в Северной Корее, включая недавние ядерные разработки, запуски ракет и развертывание войск в России". Кроме того, стороны "выразили обеспокоенность этими вопросами безопасности и срочностью ситуации в Украине".

В Офисе лидер Южной Кореи отметил, что они также договорились провести личную встречу в ближайшее время.

"Они поделились мнением, что им необходимо обсудить эти вопросы лично и договорились встретиться как можно раньше, когда смогут назначить дату и место", - сказал заместитель советника Юна по нацбезопасности.

Сеул готовится к партнерству с новой властью США

Напомним, вчера представитель президента Южной Кореи в разговоре с западными СМИ заявил, что Сеул построит "идеальное" партнерство в сфере безопасности с новой администрацией США.

Также южнокорейский топ-чиновник рассказал о намерении Йоля в ближайшие дни встретиться с победившим на президентских выборах Трампом.

Участие КНДР в российско-украинской войне

Тогда же у южнокорейского президента заявили, что Сеул собирается направить группу наблюдателей в Украину в связи с отправкой КНДР своих войск в Россию для помощи в войне.

Добавим, недавно глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал, что бойцы ВСУ уже принимали участие в столкновении с солдатами КНДР в Курской области в РФ.

Переговоры Зеленского и Трампа

Также сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский в эту ночь рассказал о телефонном разговоре с Трампом, и о договоренностях поддерживать диалог и развивать сотрудничество между странами.

Перед этим, 6 ноября, Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах в США и отметил, что ценит его приверженность к подходу "мир через силу". Украинский президент добавил, что такой подход "может реально приблизить справедливый мир в Украине".

К слову, вчера нардеп Евгения Кравчук рассказала РБК-Украина, что Трампа может заинтересовать план победы, представленный ранее Зеленским. По ее словам, на новоизбранного президента США "нацелены" несколько пунктов документа.