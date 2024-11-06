Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах

Президент Владимир Зеленский поздравил кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа с победой на выборах президента Соединенных Штатов Америки (США). Ожидает возможности обсудить пути укрепления партнерства между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Украины.

"Поздравляю Дональда Трампа с впечатляющей победой на выборах!", - написал Зеленский и напомнил о встрече с Трампом в сентябре, когда они обсудили стратегическое партнерство между США и Украиной, план победы, а также пути завершения полномасштабной войны.

Президент Украины добавил, что ценит приверженность республиканца к подходу "мир через силу", который "может реально приблизить справедливый мир в Украине".

По словам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных США" под решительным руководством Трампа и рассчитывает на дальнейшую "мощную двухпартийную поддержку Украины".

"С нетерпением жду возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с США", - заявил Зеленский.

Выборы в США

Президентские выборы в США прошли во вторник, 5 ноября. Главными кандидатами на пост президента были Камала Харрис, которая представляет Демократическую партию, и Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии.

Тем временем, западные чиновники в открытом письме обратились к европейским странам с призывом подготовиться к потенциальным последствиям избирательного процесса в США, выражая опасения относительно возможных изменений в международной политике.

Политолог Олег Саакян, со своей стороны, предостерег о риске возникновения внутреннего кризиса в США после завершения выборов.

Во время обращения к сторонникам Трамп объявил себя новоизбранным президентом Штатов.

Более подробную информацию о результатах голосования можно найти в материале РБК-Украина.