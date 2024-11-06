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В Раде заявили, что несколько пунктов плана победы "нацелены" на Трампа: о чем речь

Киев, Среда 06 ноября 2024 18:28
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В Раде заявили, что несколько пунктов плана победы "нацелены" на Трампа: о чем речь Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Дональда Трампа, который побеждает не президентских выборах в США, может заинтересовать план победы. На него "нацелены" несколько пунктов документа.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявила нардеп Евгения Кравчук.

Кравчук обратила внимание, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в сентябре была очень важной. Американский политик подтвердил, что между Россией и Украиной должен быть справедливый мир.

"Важно также, что и в этих пяти пунктах победы, обратите внимание, там было несколько пунктов, которые были нацелены на республиканцев и Трампа", - отметила нардеп.

Она заверила, что один из пунктов, который касается замены американских военных в Европе на украинских после завершения полномасштабной войны, "точно заинтересовал Трампа".

"Это совпадает, кстати, с тем, что Трамп говорил, что вот нужно меньше выделять свои войска, чтобы они где-то были на базах в Европе", - объяснила Кравчук.

Также, по ее словам, вторым пунктом является вопрос полезных ископаемых. У Украины есть редкие полезные ископаемые, в том числе литий. И в случае, если Россия захватит украинские территории, то Китай получит к доступ к таким полезным ископаемым. А в окружении Трампа считают КНР "самым большим врагом" для США.

Нардеп считает, что такой прагматичный аргумент "очень четко воспримут" республиканцы.

"Поэтому, безусловно, мы и были готовы работать с любой администрацией. Работы точно будет не меньше, а еще больше. И также ясно, что Украина должна увеличивать собственное производство оружия, меньше зависеть от этих поставок", - добавила Кравчук.

Она обратила внимание, что Киев рассчитывает направить кредит в размере 50 млрд долларов от стран G7 на производство собственного оружия.

Победа Трампа на выборах

Напомним, вчера, 5 ноября, в США прошли президентские выборы. Согласно тем результатам, которые публикуют западные СМИ, Дональд Трамп уже набрал необходимое для победы количество голосов выборщиков.

Инаугурация запланирована только на 25 января 2025 года. До этой даты президентом остается Джо Байден.

Пока что неизвестно, какой именно будет политика Трампа по отношению к Украине, поскольку он был несколько противоречив в своих заявлениях по вопросу войны.

Более детально о заявлениях Трампа по поводу войны России против Украины - в материале РБК-Украина.

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