Иран впервые массово блокирует Starlink в стране, Трамп хочет найти решение с Маском

Масштабная атака на спутниковую связь

По данным мониторинга, иранские спецслужбы применили новые средства радиоэлектронной борьбы для подавления сигнала Starlink. Эта сеть оставалась "планом Б" для протестующих во время регулярных отключений мобильной связи и стационарного интернета в стране.

Из-за масштабного вмешательства в работу системы было зафиксировано нарушение около 80% трафика Starlink в Иране.

Это первая зафиксированная попытка Тегерана настолько масштабно нейтрализовать спутниковую технологию SpaceX.

Вмешательство США и позиция Трампа

На фоне блокировки президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести переговоры с Илоном Маском. Цель встречи - найти техническое решение для обеспечения бесперебойного доступа к интернету в Иране, несмотря на усилия местных властей.

В то же время официальный Тегеран выдвинул ультиматум: иранские власти требуют от Маска официально зарегистрировать Starlink в стране и получить лицензию на работу.

В случае отказа власти угрожают ввести уголовную ответственность за хранение терминалов и полностью блокировать сервис на национальном уровне.

Репортер: Вы собираетесь отправить Starlink в Иран?



Трамп: Мы будем говорить об этом. Мы можем запустить интернет, если это возможно.



Мы можем поговорить с Элоном Маском, и вообще, я собираюсь позвонить ему, как только закончу с вами. pic.twitter.com/MV3k3N35IT - Clash Report (@clashreport) 12 января 2026 года

Какие варианты рассматривает Белый дом

Администрация Дональда Трампа разрабатывает план поддержки иранских демонстрантов, включающий как технологическое, так и экономическое давление. Ключевым направлением является обеспечение бесперебойного доступа к интернету через Starlink для координации протестов.

Кроме того, Белый дом рассматривает возможность введения дополнительных санкций против силовиков, ответственных за подавление митингов, и оказание финансовой помощи оппозиционным группам.

С чего начались протесты в Иране

Толчком к массовым выступлениям стал стремительный экономический коллапс и падение курса национальной валюты - риала. Критическая инфляция сделала базовые продукты питания недоступными для большинства населения, что вывело на улицы не только политических активистов, но и обычных торговцев.

Протесты быстро переросли из экономических требований в политические - с лозунгами против действующего режима аятоллы Али Хаменеи.