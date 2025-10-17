Трамп обсудит с Зеленским потенциальную встречу с Путиным, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром планирует обсудить возможность переговоров Киева и Москвы на уровне лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Журналисты спросили у Ливитт, упомянул ли Путин в разговоре с Трампом, что нужно, чтобы он наконец согласился на встречу с Зеленским.

"Я не хочу вдаваться в это, но, как я уже сказал, президент и президент Путин обсудили встречу в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этой возможности с президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме", - ответила пресс-секретарь Белого дома.

Стоит заметить, что Зеленский уже неоднократно заявлял о том, что он готов ко встрече с Путиным. Препятствует таким переговорам только глава Кремля.