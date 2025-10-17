Трамп обговорить із Зеленським потенційну зустріч з Путіним, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром планує обговорити можливість переговорів Києва і Москви на рівні лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт.

Журналісти запитали у Лівітт, чи згадав Путін у розмові з Трампом, що потрібно, аби він нарешті погодився на зустріч із Зеленським.

"Я не хочу вдаватися в це, але, як я вже сказав, президент і президент Путін обговорили зустріч у Будапешті, і президент Трамп поговорить про цю можливість із президентом Зеленським, коли той буде тут, у Білому домі", - відповіла прессекретарка Білого дому.

Варто зауважити, що Зеленський уже неодноразово заявляв про те, що він готовий до зустрічі з Путіним. Перешкоджає таким переговорам тільки голова Кремля.