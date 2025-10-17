ua en ru
Головна » Новини » Політика

Трамп обговорить із Зеленським потенційну зустріч з Путіним, - Білий дім

Вашингтон, П'ятниця 17 жовтня 2025 18:01
UA EN RU
Трамп обговорить із Зеленським потенційну зустріч з Путіним, - Білий дім Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром планує обговорити можливість переговорів Києва і Москви на рівні лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт.

Журналісти запитали у Лівітт, чи згадав Путін у розмові з Трампом, що потрібно, аби він нарешті погодився на зустріч із Зеленським.

"Я не хочу вдаватися в це, але, як я вже сказав, президент і президент Путін обговорили зустріч у Будапешті, і президент Трамп поговорить про цю можливість із президентом Зеленським, коли той буде тут, у Білому домі", - відповіла прессекретарка Білого дому.

Варто зауважити, що Зеленський уже неодноразово заявляв про те, що він готовий до зустрічі з Путіним. Перешкоджає таким переговорам тільки голова Кремля.

Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще вчора, 16 жовтня, прибув до Вашингтона.

Зокрема, глава української держави вже зустрівся з представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin. Темою переговорів стала можливість посилення української протиповітряної оборони, а також постачання винищувачів F-16 і ракет до них.

Уже сьогодні, 17 жовтня, ввечері Зеленський зустрінеться в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, головною темою стане розширення списку зброї, яку США готові передати Україні. Зокрема, йдеться про далекобійні ракети Tomahawk.

Володимир Зеленський Володимир Путін Сполучені Штати Америки Білий дім Дональд Трамп Війна в Україні Зустріч Зеленського та Путіна Зустріч Зеленського та Трампа
