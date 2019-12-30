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Помпео і глава Пентагону переконували Трампа не заморожувати допомогу для України, - NYT

Новини » Політика     30.12.2019 - 02:27
Помпео і глава Пентагону переконували Трампа не заморожувати допомогу для України, - NYT
Фото: Майк Помпео і Дональд Трамп (Getty images)

Зустріч Трампа з радником і главами Держдепартаменту і Пентагону відбулася в серпні

Держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні. Про це у своєму розслідуванні по Україні пише газета New York Times.

На підставі проведених десятків інтерв'ю журналісти газети зазначили, позиція проти рішення Трампа про заморожування допомоги Україні "була набагато сильнішою, ніж про це було відомо раніше".

Помпео і Еспер зустрілися з Трампом в овальному кабінеті Білого дому в кінці серпня. Їх спроби переконати американського лідера відмовитися від рішення про призупинення військової допомоги Києву виявилися марними. Співробітники адміністрації вважали, що "надання допомоги було в інтересах Сполучених Штатів". Також на зустрічі був присутній радник американського президента з національної безпеки Джон Болтон.

Нагадаємо, Дональд Трамп в листопаді підшукував кандидатуру на посаду держсекретаря США замість Майка Помпео. Це питання Трамп обговорював з конгресменами і чиновниками. Самого Помпео американський президент не проти був відправити на вибори в Сенат.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, згідно з опублікованою електронною перепискою представників адміністрації США та Міністерства оборони, Білий дім, Пентагон попросив через 91 хвилину після телефонної розмови Трампа і Зеленського заморозити виплату 300 млн доларів Україні.

Саме ця розмова двох президентів і подальше заморожування виплат спричинила процедуру імпічменту Дональда Трампа.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампМайк Помпео
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