ua en ru
Пт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп якобы поздравил Путина с 9 мая: Кремль говорит о "теплых словах"

Москва, Пятница 09 мая 2025 16:05
UA EN RU
Трамп якобы поздравил Путина с 9 мая: Кремль говорит о "теплых словах" Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин, вероятно, обменялись поздравлениями с "Днем победы".

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Через своих помощников президент России и президент Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника", - рассказал Ушаков.

Он уточнил, что диктатор и президент обменялись "теплыми словами и взаимными поздравлениями с общим великим праздником".

Трамп объявил 8 мая Днем победы

Напомним, только недавно президент США Дональд Трамп провозгласил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

По словам американского лидера, таким образом он отдает дань "несравненному могуществу, силе и мощи Вооруженных сил США".

Также недавно американский лидер подчеркнул, что победа над нацистской Германией во времена Второй мировой в основном произошла благодаря США. По его словам, без США такой победы никогда не было бы.

Такие слова задели россиян, которые на протяжении десятилетий находятся под пропагандой о "великой победе СССР в великой отечественной войне".

К слову, только вчера, 8 мая, помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил о том, что Москва и Вашингтон приближаются к встрече между Путиным и Трампом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп 9 Мая
NEWS
Сядет ли Путин за решетку: что думают в Европе о трибунале для диктатора
Сядет ли Путин за решетку: что думают в Европе о трибунале для диктатора
DAILY
Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике