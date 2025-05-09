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Трамп нібито привітав Путіна з 9 травня: Кремль говорить про "теплі слова"

Москва, П'ятниця 09 травня 2025 16:05
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Трамп нібито привітав Путіна з 9 травня: Кремль говорить про "теплі слова" Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін, імовірно, обмінялися привітаннями з "Днем перемоги".

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Через своїх помічників президент Росії і президент Трамп обмінялися привітаннями з нагоди нашого спільного свята", - розповів Ушаков.

Він уточнив, що диктатор і президент обмінялися "теплими словами і взаємними привітаннями зі спільним великим святом".

Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги

Нагадаємо, тільки нещодавно президент США Дональд Трамп проголосив 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні.

За словами американського лідера, у такий спосіб він віддає данину "незрівнянній могутності, силі та могутності Збройних сил США".

Також нещодавно американський лідер наголосив, що перемога над нацистською Німеччиною за часів Другої світової здебільшого відбулася завдяки США. За його словами, без США такої перемоги ніколи не було б.

Такі слова зачепили росіян, які протягом десятиліть перебувають під пропагандою про "велику перемогу СРСР у великій вітчизняній війні".

До слова, тільки вчора, 8 травня, помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив про те, що Москва і Вашингтон наближаються до зустрічі між Путіним і Трампом.

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