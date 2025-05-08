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Кремль намекнул на возможную встречу Путина и Трампа: что известно

Россия, Четверг 08 мая 2025 20:34
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Кремль намекнул на возможную встречу Путина и Трампа: что известно Фото: американский президент Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Кремле заявили, что Россия и США приближаются к возможной встрече российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подчеркнул, что "движение в этом направлении" уже происходит.

На вопрос журналиста "России1" Павла Зарубина, движутся ли РФ и США к двусторонней встрече лидеров стран Ушаков ответил утвердительно.

"Мне кажется, движемся все-таки", - сказал Ушаков

Напомним, что на днях в Кремле заявили о необходимости встречи Путина с Трампом.

В марте этого года стало известно, что Трамп провел первый телефонный разговор с Путиным. Они обсудили прекращение огня на всех объектах энергетики и инфраструктур в Украине.

Издание Le Point также писало, что президент США Дональд Трамп может якобы приехать в Москву 9 мая, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Однако впоследствии Трамп, реагируя на такие слухи, отметил, что он не едет в Москву 9 мая.

В то же время сам Трамп уже несколько раз заявлял о своих намерениях посетить Саудовскую Аравию. Недавно стало известно, что он посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая.

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