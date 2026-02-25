Трамп назвал ключевую цель переговоров с Ираном
Соединенные Штаты никогда не позволят Ирану иметь ядерное оружие, хотя для Белого дома вопреки всему приоритетным остается путь дипломатии.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Конгрессе.
"Они (Иран - ред.) уже разработали ракеты, которые могут угрожать Европе и нашим базам за рубежом, и они работают над созданием ракет, которые вскоре достигнут Соединенных Штатов Америки", - заявил Трамп.
Он также подчеркнул, что представителей Тегерана уже предупредили, чтобы они не предпринимали никаких будущих попыток возобновить свою стратегическую программу вооружения, в частности ядерного оружия. Однако они продолжают вести определенные работы.
"Мы ведем с ними переговоры. Они хотят заключить соглашение, но мы не слышали этих таинственных слов "у нас никогда не будет ядерного оружия", - добавил он.
По словам президента США, для всех было бы лучше решить эту проблему дипломатическим путем.
"Но одно можно сказать точно: я никогда не позволю спонсору терроризма номер один в мире, которым они являются, безусловно, иметь ядерное оружие. Нельзя этого допустить", - подчеркнул Трамп.
Что предшествовало
Напомним, ранее Reuters писало, что Белый дом рассматривает несколько сценариев воздействия на Иран, начиная от точечных ударов и до стратегии смены режима.
Также Axios сообщило, что США готовы провести еще один раунд переговоров с Ираном в Женеве в пятницу, если Тегеран предоставит детальное предложение в течение 48 часов. Вашингтон считает эту встречу, вероятно, последним шансом для заключения сделки.
Впоследствии Иран дал США понять, что готов пойти на уступки по своей ядерной программе в обмен на отмену санкций и признание своего права на обогащение урана. Таким образом, страна намерена предотвратить вооруженный конфликт.