Переговорам конец? Трампу представили варианты военных действий против Ирана, - Axios
В четверг 26 февраля главный американский военачальник на Ближнем Востоке Брэд Купер проинформировал президента США Дональда Трампа о вариантах возможных военных действий против Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Как пишет издание, это был первый раз, когда командующий Центральным командованием армией США на Ближнем Востоке, адмирал Купер, проинформировал Трампа после начала кризиса с Ираном, возникшем в декабре 2025 года.
По словам чиновника США, на брифинге в четверг присутствовал также председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.
Брифинг прошел в то время, как в Женеве завершился третий раунд американо-иранских переговоров по ядерной проблеме.
Многие в администрации Трампа рассматривали эту встречу как последний шанс для дипломатии перед тем, как Трамп примет решение о начале войны.
Однако по словам высокопоставленного американского чиновника, переговоры были "позитивными", но никаких деталей он не привел. В то же время глава МИД Ирана Аббаса Арагчи заявил, ядерные переговоры в Женеве привели к взаимопониманию по некоторым вопросам, но оставили пробелы по другим.
Стоит добавить, что согласно заявлению Арагчи и главы МИД Омана Бадра Альбусаиди, следующим шагом в переговорах станут консультации в Вашингтоне и Тегеране. Затем на следующей неделе в Вене пройдут дискуссии между экспертами по ядерной энергетике.
Также глава иранского МИД анонсировал, что на следующей неделе уже "четвертый раунд переговоров".
Что еще известно о переговорах и подготовке к войне
Напомним, ночью издание WSJ опубликовало детали третьего раунда переговоров между США и Ираном по ядерной сделке.
Источники рассказали, что посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер потребовали, чтобы Иран уничтожил три основных своих ядерных объекта и передали весь оставшийся обогащенный уран США.
Кроме того, они добавили, что любая ядерная сделка должна действовать бессрочно, а не прекратить свое действие, как это было у случае с договором заключенным с бывшим президентом США Бараком Обамой.
Иран в свою очередь отверг идею переноса запасов урана за границу, а также выступил против прекращения обогащения урана, демонтажа своих ядерных объектов и постоянных ограничений своей ядерной программы.
В связи с проблемой договорится, президент США Дональд Трамп не исключает военного варианта решения вопроса. По данным Reuters, Вашингтон рассматривает варианты начиная от точечных ударов - и до стратегии смены режима в Иране.
Также как известно, в последний примерно месяц США перебросили в регион много авиации, кораблей и другой военной техники.