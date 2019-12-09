ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп незадоволений тим, як ЗМІ писали про його візит на саміт НАТО

Новини » В світі     09.12.2019 - 23:07
Трамп незадоволений тим, як ЗМІ писали про його візит на саміт НАТО
Ілюстративне фото (GettyImages)

Трамп нагадав, що змусив країни НАТО щорічно платити на 530 мільярдів доларів більше

Президент США Дональд Трамп розкритикував американські ЗМІ черезте, як вони висвітлювали його дії на саміті НАТО 3-4 грудня. Про це він написав у мережі Тwitter.

За словами Трампа, він не очікував такого ставлення ЗМІ після того, як змусив країни НАТО збільшити внески в бюджет Альянсу.

"Я змусив країни НАТО платити на 530 мільярдів доларів більше щорічно, а США менше, і повернувся додому до медіа з фейковими новинами, що знущалися з мене. Не думав, що це можливо!", - написав Трамп.

Нагадаємо, під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель на саміті НАТО в Лондоні 4 грудня Трамп заявив про необхідність збільшення оборонних витрат з німецької сторони. За його словами, якщо Німеччина не збільшить витрати, США доведеться ввести санкції.

За підсумками зустрічі в Лондоні, яка проходила з нагоди 70-річчя створення Альянсу, НАТО назвало головні загрози безпеки. У спільній декларації членів НАТО від 4 грудня визначені дві загрози - це агресивна діяльність Росії та міжнародний тероризм. Саміт також затвердив рішення про визнання космосу сферою операційної діяльності альянсу.

Раніше РБК-Україна писало, що США оголосили про скорочення розміру внеску в бюджет НАТО до 16%. За словами генерального секретаря Альянсу Йенса Столтенберга, в НАТО погодилися з новою формулою розподілу витрат, за якого США будуть платити менше, а Німеччина більше попередньої суми. За новою формулою витрати Вашингтона і Берліна становитимуть близько 16%.

Трампа закликали "припинити ображати" Кім Чен Ина У Конгресі США почали розглядати офіційні статті обвинувачення Трампа
Новини України НАТОСМИДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся