Трамп назвал Украину "буфером" и снова вспомнил мифические "350 миллиардов"

Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине будут предоставлены, но это точно будет не НАТО. Украина, по его словам, всегда была "буфером между Россией и Европой".

"Это не может быть НАТО... Если бы вы были Россией, кто бы хотел, чтобы ваш враг, ваш противник, находился на вашей границе? Так не делают. Всегда считалось, что Украина была буфером между Россией и Европой. И это был большой и широкий буфер. Все шло хорошо, пока не вмешался Байден (46-й президент США Джозеф Байден, - ред.)", - заявил он.

Далее Трамп начал путаться в цифрах. По словам президента США Байден якобы дал Украине 100 миллиардов долларов. Но вслед за этим моментально вернулся к своей любимой и уже не раз опровергнутой мифической цифре "350 миллиардов".

При этом, по версии Трампа, теперь "350 миллиардов", которые США якобы предоставили Украине, "украл Байден". Как-то объяснить это Трамп не удосужился.

"Во-первых, я заключил соглашение на получение редкоземельных металлов. Это гораздо больше, чем 350 миллиардов, которые Байден украл, потому что я чувствовал себя таким глупым... И мне удалось заключить соглашение с Украиной. И они были очень любезны. У них отличные редкоземельные металлы, одни из лучших в мире. И мы взяли гораздо больше чем 350 миллиардов", - сказал президент США.