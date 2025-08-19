Трамп не планирует участвовать в первой встрече Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп не планирует присутствовать на первой встрече лидеров Украины и России. Она может состояться в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в эфире Fox News.

На вопрос о том, есть ли обновленная информация о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина через две недели, Трамп сказал, что лидерам стоит провести двустороннюю встречу.

"Я подумал, что сначала стоит позволить им встретиться - они же не были лучшими друзьями... Важно лишь то, удастся ли нам что-то сделать", - заявил он.

При этом президент США отметил, что эта встреча пройдет без его участия, а следующая будет в трехстороннем формате.

"Я думаю, что, возможно, они ладят немного лучше, чем я думал, иначе я бы не организовал [двустороннюю] встречу, а организовал бы трехстороннюю", - добавил Трамп.