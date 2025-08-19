ua en ru
Трамп не планирует участвовать в первой встрече Зеленского и Путина

Вашингтон, Вторник 19 августа 2025 15:38
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Дональд Трамп не планирует присутствовать на первой встрече лидеров Украины и России. Она может состояться в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в эфире Fox News.

На вопрос о том, есть ли обновленная информация о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина через две недели, Трамп сказал, что лидерам стоит провести двустороннюю встречу.

"Я подумал, что сначала стоит позволить им встретиться - они же не были лучшими друзьями... Важно лишь то, удастся ли нам что-то сделать", - заявил он.

При этом президент США отметил, что эта встреча пройдет без его участия, а следующая будет в трехстороннем формате.

"Я думаю, что, возможно, они ладят немного лучше, чем я думал, иначе я бы не организовал [двустороннюю] встречу, а организовал бы трехстороннюю", - добавил Трамп.

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, Трамп и Путин встречались 15 августа на Аляске, а 18 августа президент США провел длительные переговоры с Зеленским и лидерами Европы в Белом доме.

После этого Трамп позвонил Путину, чтобы договориться о следующей встрече. Как известно, Россия выступила за двусторонний формат встречи на уровне лидеров. Затем, вероятно, может состояться трехсторонняя встреча с участием Зеленского, Трампа и Путина.

Как сообщают СМИ, возможными местами встречи Зеленского и Путина могут стать Женева или Венгрия. Также отмечается, что саммит может состояться в ближайшие недели.

