Стармер представит Трампу план размещения войск в Украине. WSJ узнал детали

Великобритания и Франция разрабатывают план по размещению до 30 тысяч европейских военных в Украине. Такой сценарий возможен, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

При этом, как отмечает издание, европейское предложение зависит от того, удастся ли убедить президента США Дональда Трампа согласиться на "ограниченную военную роль США" (британские официальные лица называют ее "поддержкой", - ред), чтобы защитить европейские войска в Украине в случае, если им будет угрожать опасность, и удержать Россию от нарушения любого соглашения о прекращении огня.

Чиновники, с которыми общались журналисты Wall Street Journal, выразили мнение, что без помощи Трампа европейский план по отправке европейских войск в Украину ждет "тернистый путь".

"Ожидается, что Стармер обсудит разрабатываемый план с Трампом в четверг, но вряд ли пока обратится с конкретным запросом об американской помощи", - заявили европейские чиновники на условиях анонимности.

В свою очередь, Макрон, который встретится с Трампом в понедельник, 24 февраля, "изложит более широкие взгляды союзников на войну".

План Европы по размещению войск в Украине

Как узнало издание, сам сценарий по размещению европейских войск в Украине, предусматривает роль США в качестве "опоры", при этом американские военные не будут размещены на территории страны.

В то же время предполагается, что США могут разместить в соседних странах системы ПВО, действие которых охватывает территорию Украины, и одновременно предоставить европейцам другие комплексы воздушной защиты.

В частности, а мериканские силы ПВО, которые будут базироваться за пределами Украины, могут быть приведены в готовность на случай, если европейские войска окажутся в опасности.

При этом, чиновники, с которыми пееговорили журналисты, не скрывают, что без поддержки Трампа европейский план по отправке военных Украину столкнется с трудностями.

Главный вызов для Европы в вопросе возможного размещения войск в Украине