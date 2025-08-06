ua en ru
Ср, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп назвал разговор Уиткоффа с Путиным "более продуктивным, чем ожидалось", - Bild

Среда 06 августа 2025 22:37
UA EN RU
Трамп назвал разговор Уиткоффа с Путиным "более продуктивным, чем ожидалось", - Bild Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор его посланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным был "более продуктивным, чем ожидалось".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как сообщили источники издания, Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу и рассказал о разговоре Уиткоффа с Путиным.

Американский лидер сообщил немецкому канцлеру, что разговор был "более продуктивным, чем ожидалось".

Однако непонятно, на какие уступки на самом деле готов пойти Путин по прекращению огня.

Встреча Уиткоффа с Путиным

Напомним, сегодня, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков рассказал, что ключевой темой обсуждений была война России против Украины.

После разговора Уиткоффа с Путиным Трамп заявил, что был достигнут "значительный прогресс".

Стоит отметить, что визит Уиткоффа состоялся на фоне ультиматума Трампа для Путина. Президент обещал ввести против РФ вторичные тарифы и санкции, если она до 8 августа не согласится на прекращение огня с Украиной.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после встречи Уиткоффа с Путиным могут быть "может, положительные, может, нет" новости.

При этом издание Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что США все же введут против России вторичные санкции. Это произойдет уже 8 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Дональд Трамп Фридрих Мерц Мирные переговоры Стив Уиткофф Война в Украине
Новости
Трамп сделал заявление о встрече Уиткоффа с Путиным
Трамп сделал заявление о встрече Уиткоффа с Путиным
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО