Трамп назвал оптимистичный прогноз по завершению войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что видит "большие шансы" на заключение сделки с Ираном и завершение войны уже через неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телефонное интервью Трампа PBS News.
Во время разговора с корреспондентом Белого дома Лиз Ландерс американский президент заявил, что США приблизились к договоренностям с Ираном.
"Я думаю, что есть очень большие шансы на ее окончание, а если она не закончится, нам придется вернуться к тому, чтобы бомбить их до основания", - подчеркнул Трамп.
В то же время он отметил, что уже ранее был оптимистично настроен относительно переговоров, поэтому пока не хочет делать окончательных выводов.
Американский лидер также предположил, что договоренностей могут достичь еще до его визита в Китай на следующей неделе.
Позже корреспондент Fox News Брет Байер рассказал о собственном телефонном разговоре с американским президентом. По его словам, Трамп "осторожно оптимистичен" относительно переговоров с Ираном.
"Я спросил его, какими будут временные рамки, и он сказал, что это неделя, чтобы все было завершено", - заявил Байер.
По данным СМИ, стороны уже приблизились к подписанию меморандума о завершении конфликта на Ближнем Востоке.
В то же время госсекретарь США Марко Рубио призвал Китай повлиять на Иран и предупредить о последствиях дальнейшей эскалации в Ормузе.
Между тем из-за американской военно-морской блокады Тегеран уже начал сокращать добычу нефти. Несмотря на ограничения торговли, Иран оказался относительно подготовленным к такому экономическому давлению.