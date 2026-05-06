Трамп назвал оптимистичный прогноз по завершению войны с Ираном

Во время разговора с корреспондентом Белого дома Лиз Ландерс американский президент заявил, что США приблизились к договоренностям с Ираном.

"Я думаю, что есть очень большие шансы на ее окончание, а если она не закончится, нам придется вернуться к тому, чтобы бомбить их до основания", - подчеркнул Трамп.

В то же время он отметил, что уже ранее был оптимистично настроен относительно переговоров, поэтому пока не хочет делать окончательных выводов.

Американский лидер также предположил, что договоренностей могут достичь еще до его визита в Китай на следующей неделе.

Позже корреспондент Fox News Брет Байер рассказал о собственном телефонном разговоре с американским президентом. По его словам, Трамп "осторожно оптимистичен" относительно переговоров с Ираном.

"Я спросил его, какими будут временные рамки, и он сказал, что это неделя, чтобы все было завершено", - заявил Байер.

Что предшествовало

Переговоры между США и Ираном активизировались на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива и усиления экономического давления на Тегеран.

По данным СМИ, стороны уже приблизились к подписанию меморандума о завершении конфликта на Ближнем Востоке.