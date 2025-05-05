Трамп назвал фаворита на должность советника по нацбезопасности вместо Уолтца

Во время разговора с журналистами на борту Air Force On американский президент рассказал о Миллере как главном претенденте на должность нового советника по нацбезопасности.

В четверг Трамп отстранил Уолтца и назначил на эту должность государственного секретаря Марко Рубио на временной основе.

Между тем официальные лица США рассказывали западным СМИ об ожиданиях, что президент не будет спешить с новым назначением на должность на постоянной основе, и уже появился ряд кандидатов.

Зато сейчас Трамп во время возвращения в Вашингтон после выходных объявил, что "собирается назвать кого-то". По словам американского лидера, он ожидает, что должность советника по вопросам нацбезопасности будет занята в течение примерно шести месяцев, и это может быть Миллер.

"Я думаю, что он как бы косвенно уже имеет такую работу. Потому что он имеет много чего сказать о многих вещах. Он очень ценный человек в администрации, Стивен", - сказал Трамп.

Что известно о Стивене Миллере

Справочно: 39-летний Стивен Миллер является старшим советником президента США Дональда Трампа по вопросам политики.

После окончания университета сделал политическую карьеру, сначала работая пресс-секретарем представителей США Микеле Бахман и Джона Шадегга. В 2009 году Миллер стал директором по коммуникациям сенатора Джеффа Сешнса, который позже стал генеральным прокурором США при первом президентстве Трампа.

В 2016 году Миллер присоединился к президентской кампании Дональда Трампа, позже - к первой администрации Трампа как старший советник президента и директор Белого дома по написанию речей.

Как спичрайтер Трампа, Миллер помогал писать инаугурационную речь в 2017 году. Он был ключевым советником с первых дней президентства Трампа.

Миллера считают сторонником жесткой линии по вопросу иммиграции, он был главным "архитектором" запрета Трампа на поездки, сокращения администрацией количества беженцев, принятых в США, и политики Трампа по отделению детей мигрантов от их родителей.

По данным из открытых источников, Миллер предотвратил публикацию внутренних административных исследований, которые показали, что беженцы имели чистое положительное влияние на государственные доходы. Будучи спикером Белого дома, Миллер неоднократно делал необоснованные заявления о массовых фальсификациях на выборах в США.

Политические симпатии Миллера американская пресса описывала как ультраправые и антимиграционные.

Стивен Миллер (фото: wikipedia.org)

Увольнение Уолтца

Напомним, 1 мая президент США Трамп уволил Майка Уолтца с должности советника по нацбезопасности. Западные СМИ писали, что увольняться планировал и его заместитель Алекс Вонг. По данным прессы, Уолтц станет послом США в ООН.

Обратим внимание, что увольнение Уолтца произошло после того, как он случайно добавил главного редактора The Atlantic в секретный чат американских чиновников в Signal, где обсуждались удары по Йемену. Из-за этого в Штатах вспыхнул громкий скандал.

Добавим, советник президента США по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер уже назывался как основной претендент на должность нового советника по нацбезопасности.

Более подробно о Майке Уолтце и причинах его увольнения, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.