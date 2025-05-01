Первый пошел. Кто такой скандальный Майк Уолтц и почему с ним попрощался Трамп

О том, кто такой Уолтц, как он угодил в громкий скандал и что говорил об Украине, - ниже в материале РБК-Украина .

Главное

Кто такой Майк Уолтц?

Как он влиял на формирование политики Трампа?

К какому громкому скандалу причастен Уолтц?

Почему Трамп не спешил его уволить после утечки в Signal?

Как менялись взгляды Уолтца на Украину и войну с Россией?

Чем известен Уолтц, ставший первым ветераном спецназа в Конгрессе

О том, что Майк Уолтц стал первым выбором Дональда Трампа на пост советника по национальной безопасности, стало известно почти сразу после выборов президента США в ноябре 2024 года. Человек на этой должности отвечает за информирование первого лица по ключевым вопросам нацбезопасности и координацию с различными агентствами.

Уолтц с отличием окончил Военный институт Вирджинии, прослужил в американской армии более 26 лет. Окончил школу рейнджеров и перешел в спецназ. В качестве офицера сил специального назначения участвовал в операциях США в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. Награжден четырьмя Бронзовыми звездами, ушел в отставку в звании подполковника.

В период президентства Джорджа Буша-младшего работал в Белом доме и Пентагоне, а также был спецпомощником вице-президента Дика Чейни по вопросам оборонной политики в Южной Азии и контртерроризма (2007-2009), министров обороны Дональда Рамсфелда и Роберта Гейтса (2004-2007). В 2018 году стал первым ветераном спецназа армии США, который был избран в Конгресс.

До того, как войти в команду Трампа, возглавлял подкомитет по вооруженным силам Палаты представителей, который отвечает за военную логистику и входит в состав спецкомитета по разведке. Кроме того, Уолтц был участником оперативной группой республиканцев по Китаю.

Он критиковал состояние армии США, считал ее не готовой к потенциальному конфликту в Индо-Тихоокеанском регионе. И в том числе на этой почве сблизился с Трампом, у которого были похожие взгляды. Уолтц даже публиковал стратегию по предотвращению войны с Китаем и предлагал ускорить вооружение Тайваня.

Подробнее о том, чем известен Майк Уолтц, читайте в отдельном материале РБК-Украина.

В какой громкий скандал попал Уолтц и почему его сразу не уволили

На должности советника по нацбезопасности Уолтц работал над приоритетностью американских интересов "как на внутреннем, так и на международном фронтах". В феврале 2025 года вошел в состав делегации, которая встречалась с россиянами в Эр-Рияде, чтобы разработать рамки мирных переговоров о завершении войны в Украине.

Обещал, что США продолжат наступательные кибероперации против России, а также разозлил власти Гренландии, когда анонсировал визит на фоне напряженности после фактически территориальных претензий президента США на этот остров.

Однако, как пишут американские СМИ, отставка Уолтца, скорее всего, стала отголоском мартовского скандала с утечкой военных планов армии США.

Сначала вышел материал главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, в котором говорилось, что Уолтц по неосторожности добавил его в секретный чат в мессенджере Signal. В этом чате были также вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет и другие топ-чиновники, которые обсуждали нанесение ударов по йеменским хуситам.

Согласно правилам Пентагона, Signal и подобные ему мессенджеры не являются сертифицированными приложениями для обмена такой информацией. Кроме того, из-за того, что чат был настроен на удаление сообщений, появились подозрение в нарушении закона, который требует хранить официальные записи.

Уолтц перешел на личности, назвал Голдберга "отбросом среди журналистов" и опровергал, что его номер был в его телефоне. Позже советник Трампа уточнял, что думал, что добавил кого-то другого, но в итоге взял на себя ответственность за утечку и скандал.

"Я беру на себя полную ответственность. Я создал эту группу. Моя работа заключалась в том, чтобы убедиться, что все было скоординировано", - говорил он.

Масла в огонь подлила и публикация немецкого Der Spiegel, который воспользовавшись услугами коммерческого поиска личных данных легко нашел личный номер Уолтца, адрес электронной почты и пароли, а также личные профили советника в Microsoft Teams, LinkedIn, WhatsApp и Signal.

В конце марта The Wall Street Journal сообщил, что Уолтц вел несколько других чатов Signal для членов правительства США, в которых обсуждались деликатные вопросы. В том числе о военных операциях и прекращении боевых действий между Украиной и Россией.

В апреле The Washington Post сообщил, что он получал правительственные письма на свой личный аккаунт Gmail, включая расписание и рабочие документы, после чего переносил эти данные в Signal. А по данным Politico, он вообще выстроил весь коммуникационный процесс в Совете национальной безопасности через этот мессенджер.

Также сообщалось, что Дональд Трамп не хотел увольнять Уолтца, поскольку это выставило бы левое издание The Atlantic в выгодном свете. При этом утверждалось, что, если бы советника разоблачило правое СМИ, он бы немедленно поплатился должностью.

Еще месяц назад президент США говорил, что "кто-то случайно облажался" и обещал никого не увольнять из-за утечки в Signal. Однако, по данным NBC News, в личной беседе критиковал главу Пентагона Пита Хегсета за рассылку секретной информации в чат и даже назвал такое поведение детским. На этом фоне появились публикации о том, что министр обороны боится потерять должность. Вероятно, все это время кресло шаталось и под советником по нацбезопасности.

Как пишет Reuters, скандал с Signal - не единственная причина для его отставки. Один из источников сообщил, что Уолтц придерживался слишком "ястребиных" взглядов, и это не устраивало Трампа. Кроме того, он недостаточно хорошо справлялся с координацией работы разных ведомств в сфере внешней политики.

Какова позиция Уолтца по Украине и менялась ли она во время войны

Майк Уолтц в начале полномасштабного вторжения России в Украину призывал администрацию Джо Байдена передавать Киеву больше оружия. А еще восхищался "смелостью украинцев в их усилиях бороться за каждый метр своей земли". Однако со временем его отношение изменилось вплоть до того, то еще перед тем, как попасть в команду Трампа, он призывал пересмотреть американские цели.

"В интересах ли Америки вкладывать время, средства и ресурсы, которые нам сейчас так нужны в Тихом океане?", - задавался он вопросом, давая понять, что для него приоритет №1 - это сдерживание Китая.

В феврале он говорил о разочаровании президентом Владимиром Зеленским после перепалки с Трампом в Овальном кабинете, из-за которой сорвалось подписание первого варианта соглашения о недрах с США. Затем отмечал, что Вашингтон сделал шаг назад в отношениях с Киевом и приостановил обмен разведданными. Эти данные помогали Украине планировать операции против российских сил, а также давали важную превентивную информацию о запуске крылатых, баллистических ракет и дронов. Через некоторое время США возобновили обмен.

В начале марта Уолтц был недоволен Зеленским. По его словам, сейчас нужен человек, который может остановить войну и достичь мира. Он также сравнивал украинского президента с Уинстоном Черчиллем, но не в положительном свете.

"Черчилля также уволили в 1945 году. Он был человеком, но не перевел Англию на следующий этап. И непонятно, готов ли президент Зеленский, особенно после того, что мы видели, перевести Украину к прекращению этой войны", - говорил он, отвечая на вопрос, не хочет ли Трамп отставки Зеленского.

На днях после встречи президентов в Ватикане советник заявил, что именно Трамп настаивал на переговорах с Зеленским. По его же словам, он сам был воодушевлен таким контактом. А также, комментируя недовольство Трампа якобы затягиванием сделки по недрам с украинской стороны, заявил, что тот до сих пор полон решимости довести ее до конца. В результате сделка была подписана 30 апреля.

За день до этого в интервью Fox News Уолтц снова критиковал Украину.

"Она была и есть одной из самых коррумпированных стран в мире. Мы всегда должны защищать наших налогоплательщиков, которые туда вливали миллиарды долларов. Я не помню, чтобы я сидел в Конгрессе, и предыдущая администрация осуществляла надлежащий контроль над теми средствами, которые она давала", - отметил он.